Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en local de sonido deja un muerto y un herido en Los Espinos

Edison García Párraga fue asesinado a balazos dentro de un local en Montecristi. Otro hombre resultó herido tras el ataque armado.
2 minutos de lectura
Matan a hombre en local de audio en Montecristi y ya van 409 homicidios en la zona
Redacción

Edison García Párraga, de 30 años, murió víctima de un ataque armado registrado la tarde de este jueves, 9 de octubre en un local de venta de audio y sonido ubicado en el sector Los Espinos. Esto ocurrió en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El ataque armado también dejó a otro hombre gravemente herido. Allí permanece con pronóstico reservado.

Ataque armado en plena tarde

El hecho se registró aproximadamente a las 15h30, cuando varias personas se encontraban revisando un vehículo en las afueras del local. Según relataron moradores del sector, sujetos armados habrían abierto fuego directamente contra los presentes, causando la muerte inmediata de García Párraga.

Las primeras versiones indican que los atacantes se dieron a la fuga tras cometer el crimen. Hasta el momento, no hay detenidos mientras que las autoridades investigan las posibles motivaciones del atentado.

Policía acordonó la escena del crimen

Personal de la Policía Nacional acudió rápidamente al lugar. Allí procedió a acordonar el área y realizar el levantamiento de indicios balísticos. Incluyeron casquillos de bala esparcidos cerca del vehículo. Personal de Criminalística trasladó el cuerpo de Edison García Párraga hasta la morgue de Manta para la autopsia correspondiente.

El otro hombre, cuya identidad no ha sido revelada, recibió atención por parte de paramédicos y posteriormente trasladado de urgencia a una casa de salud.

Violencia en aumento en el distrito Manta

Con este nuevo crimen, el distrito policial que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó suma 409 muertes violentas en lo que va del año.

La Policía ha solicitado la colaboración de la ciudadanía que pueda aportar información sobre los responsables del ataque en Montecristi.

La zona de Los Espinos, al igual que otros sectores de Montecristi, ha sido escenario de hechos violentos recurrentes durante los últimos meses. Esto ha generado alarma entre los residentes y renovados llamados a reforzar la seguridad en la provincia. (12)

