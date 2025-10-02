COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en Manta deja un muerto y dos heridos en el barrio 8 de Enero

Un ataque armado registrado la tarde del 2 de octubre en Manta dejó un hombre muerto y otros dos heridos, aumentando la cifra de muertes violentas en la ciudad.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Balacera en Manta: un muerto y dos heridos tras ataque armado en el barrio 8 de Enero
Balacera en Manta: un muerto y dos heridos tras ataque armado en el barrio 8 de Enero
Balacera en Manta: un muerto y dos heridos tras ataque armado en el barrio 8 de Enero
Balacera en Manta: un muerto y dos heridos tras ataque armado en el barrio 8 de Enero

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos la tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 en la calle 1 del barrio 8 de Enero, en Manta. Esto ocurrió luego de que sujetos armados dispararan contra un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas en el exterior de un local, cerca del sector de Nuevo Tarqui.

El ataque en el barrio 8 de Enero

La víctima fue identificada como Rubén Salvador Valle Delgado, quien inicialmente fue trasladado en estado crítico a una casa de salud. Allí finalmente se confirmó su fallecimiento. Su familia llegó hasta el lugar de los hechos y protagonizó escenas de dolor tras recibir la noticia.

Testimonios y acción de los atacantes

De acuerdo con testigos, los agresores llegaron en un vehículo de color negro. Abrieron fuego de manera directa contra el grupo de personas reunidas en la vereda. Tras el ataque, huyeron con rumbo desconocido.

Las detonaciones causaron pánico entre los presentes. Mientras tanto, dos hombres quedaron heridos y fueron asistidos por ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Manta. Estas los trasladaron hasta distintos centros de salud para recibir atención médica.

Procedimientos policiales y cifras de violencia

Agentes de la Policía y unidades de Criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y abrir una investigación sobre los responsables del ataque. Hasta el momento no se reportan detenciones.

Según datos oficiales, en el Distrito Manta, que también abarca los cantones de Montecristi y Jaramijó, se contabilizan 398 muertes violentas en lo que va del 2025. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades de seguridad y a la ciudadanía ante el incremento sostenido de la violencia. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Zambrano, ecuatoriano que anotó para Estados Unidos en el Mundial Sub 20

Presidente Daniel Noboa confirma recaptura de alias ‘Fede’ en Medellín

Paro nacional en Ecuador: Democracia Sí llama al diálogo amplio y condena el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza

Ataque armado en Manta deja un muerto y dos heridos en el barrio 8 de Enero

Elefante embiste canoa con turistas en safari en Botswana: una mujer sobrevivió al ataque

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Zambrano, ecuatoriano que anotó para Estados Unidos en el Mundial Sub 20

Presidente Daniel Noboa confirma recaptura de alias ‘Fede’ en Medellín

Paro nacional en Ecuador: Democracia Sí llama al diálogo amplio y condena el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza

Ataque armado en Manta deja un muerto y dos heridos en el barrio 8 de Enero

Elefante embiste canoa con turistas en safari en Botswana: una mujer sobrevivió al ataque

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Zambrano, ecuatoriano que anotó para Estados Unidos en el Mundial Sub 20

Presidente Daniel Noboa confirma recaptura de alias ‘Fede’ en Medellín

Paro nacional en Ecuador: Democracia Sí llama al diálogo amplio y condena el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza

Elefante embiste canoa con turistas en safari en Botswana: una mujer sobrevivió al ataque

Ciudades inteligentes: Así es como la tecnología redefine la forma en que vivimos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO