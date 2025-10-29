Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Dos hombres murieron como resultado de un ataque armado registrado pasadas las 00:30 de este miércoles 29 de octubre en la intersección de la calle 11 y avenida 13, barrio Amazonas de la ciudad de Manta. Según versión de testigos, sujetos desconocidos irrumpieron en un rezo religioso realizado en una vivienda dejando dos personas muertas y un herido grave.

Las víctimas, identificadas como Steven Andrés Puertas Idrovo y Diego Bernabé Joza Zambrano, fueron atacadas mientras participaban en una ceremonia en honor a una imagen religiosa. La Policía Nacional investiga si el hecho tuvo un objetivo específico.

Steven Andrés Puertas Idrovo, de 28 años y conocido en redes sociales como «El Novita», falleció en el lugar de los hechos debido a múltiples impactos de bala. Puertas Idrovo se destacaba como creador de contenidos digitales que lo posicionaba como figura reconocida en la comunidad mantense. Por su parte, Diego Bernabé Joza Zambrano, barbero de 32 años y vecino del sector, murió debido a la gravedad de las heridas en el hospital minutos después de ser trasladado de emergencia. El tercer afectado, permanece en observación en el área de urgencias del hospital, con pronóstico reservado tras ser alcanzado por disparos.

Escalada de violencia en Manabí: cifras alarmantes

Con este doble homicidio, la provincia de Manabí acumula 1.048 muertes violentas en lo que va de 2025, según registros preliminares de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento del 22% respecto al total de 856 homicidios reportados en todo 2024, posicionando a Manabí como una de las provincias con mayor concentración de violencia criminal en Ecuador.

El distrito integrado por Manta, Montecristi y Jaramijó registra ahora 435 casos, equivalentes al 41,6% del total provincial.

Históricamente, Manabí ha experimentado picos de inseguridad ligados al crimen organizado. En 2023, el año récord hasta entonces, se contabilizaron 940 muertes violentas, impulsadas por enfrentamientos entre bandas como Los Choneros y Los Lobos. Para 2025, enero se situó como el mes más sangriento de los últimos cuatro años, según datos del Ministerio del Interior. A nivel nacional, Ecuador suma 7.439 homicidios intencionales hasta octubre, superando ya el total anual de 2024 y proyectando un cierre cercano a 9.000 casos si la tendencia se mantiene.

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) acudieron al sitio para recolectar evidencias, incluyendo casquillos de bala y testimonios. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances significativos en la identificación de los criminales. (39)