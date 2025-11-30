Ataque armado en Portoviejo deja dos personas sin vida

La madrugada de este domingo 30 de noviembre, un ataque armado en Portoviejo alteró la tranquilidad de la calle Francisco Pacheco y la avenida Manabí y dejó dos personas sin vida.

Los habitantes del sector reaccionaron con temor debido a la intensidad de los disparos que se escucharon en plena vía pública. Los vecinos salieron alertados mientras intentaban conocer la magnitud del violento episodio. Los primeros reportes señalan que la acción ocurrió en cuestión de segundos.

Sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las víctimas y dispararon sin permitir ninguna maniobra de escape. Los proyectiles impactaron de forma directa y generaron una escena de angustia dentro del sector. De inmediato, algunos moradores llamaron a la Policía para solicitar apoyo urgente. Las sirenas comenzaron a escucharse a los pocos minutos del ataque.

Ataque armado en Portoviejo: inician investigaciones

Hasta el sitio llegaron unidades de la Policía Nacional, Criminalística y personal médico que atendieron la emergencia. Los equipos confirmaron el fallecimiento de las dos personas mientras los peritos iniciaron el levantamiento de indicios claves.

Las autoridades activaron operativos para ubicar a los responsables mientras avanzan las primeras diligencias del caso.

Los uniformados también analizan si el hecho guarda relación con disputas internas de grupos delictivos. (07)