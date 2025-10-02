Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Al menos dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad de Crumpsall, Reino Unido.

La información fue confirmada por la Policía, que aseguró que sus agentes mataron a tiros al presunto atacante.

Así fue el ataque en la sinagoga

Los hechos se registraron poco después de las 09h30 (hora local), cuando «un gran número de personas» se encontraban en el interior de la sinagoga. La Policía aseguró que el presunto agresor falleció, si bien durante unas horas no pudo acceder al cuerpo por la presencia de «objetos sospechosos».

Un equipo de artificieros también realizó una explosión controlada para acceder al vehículo del sospechoso, Las autoridades descartaron ya que exista riesgo alguno para la población derivado de este suceso.

Tragedia se dio en un día sagrado para los judíos

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se confesó «consternado» por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace «aún más horrible».

El ‘premier’ británico adelantó su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informó la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una ‘operación PLATO’, contemplada para incidentes a gran escala.

Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila se mostraron «profundamente impactados y apenados», en un comunicado en el que resaltaron que se trata de «un día significativo para la comunidad judía». «Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados», indicaron.

Comunidad judía de Reino Unido es una de las más grandes de Europa

La comunidad judía en el Reino Unido cuenta con aproximadamente 312.000 miembros en 2025, según estimaciones demográficas, representando el 0.5% de la población total. Concentran en Londres (alrededor de 145.000), Manchester y Leeds, con un crecimiento impulsado por la inmigración ortodoxa haredí y de Francia.

Se trata de la segunda comunidad de judíos más grande de Europa,que incluye sefardíes, asquenazíes y ultraortodoxos. Sin embargo, la discriminación antisemita ha escalado drásticamente.

En 2024, se registraron 3.528 incidentes, el segundo peor año, con un 56% más que en 2021, impulsados por el conflicto Israel-Gaza.

Ataques en sinagogas, vandalismo y acoso online aterrorizan a la comunidad, con un 84% creyendo que las autoridades fallan en combatirlos.