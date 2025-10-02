COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Europa

Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Un hombre protagonizó un atentado contra una sinagoga de Reino Unido, siendo abatido por elementos policiales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Al menos cuatro heridos por un ataque en una sinagoga de las afueras de Mánchester
Mapa con localización del suceso.
Al menos cuatro heridos por un ataque en una sinagoga de las afueras de Mánchester
Mapa con localización del suceso.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Al menos dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad de Crumpsall, Reino Unido.

La información fue confirmada por la Policía, que aseguró que sus agentes mataron a tiros al presunto atacante.

Así fue el ataque en la sinagoga

Los hechos se registraron poco después de las 09h30 (hora local), cuando «un gran número de personas» se encontraban en el interior de la sinagoga. La Policía aseguró que el presunto agresor falleció, si bien durante unas horas no pudo acceder al cuerpo por la presencia de «objetos sospechosos».

Un equipo de artificieros también realizó una explosión controlada para acceder al vehículo del sospechoso, Las autoridades descartaron ya que exista riesgo alguno para la población derivado de este suceso.

Tragedia se dio en un día sagrado para los judíos

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se confesó «consternado» por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace «aún más horrible».

El ‘premier’ británico adelantó su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informó la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una ‘operación PLATO’, contemplada para incidentes a gran escala.

Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila se mostraron «profundamente impactados y apenados», en un comunicado en el que resaltaron que se trata de «un día significativo para la comunidad judía». «Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados», indicaron.

Comunidad judía de Reino Unido es una de las más grandes de Europa

La comunidad judía en el Reino Unido cuenta con aproximadamente 312.000 miembros en 2025, según estimaciones demográficas, representando el 0.5% de la población total. Concentran en Londres (alrededor de 145.000), Manchester y Leeds, con un crecimiento impulsado por la inmigración ortodoxa haredí y de Francia.

Se trata de la segunda comunidad de judíos más grande de Europa,que incluye sefardíes, asquenazíes y ultraortodoxos. Sin embargo, la discriminación antisemita ha escalado drásticamente.

En 2024, se registraron 3.528 incidentes, el segundo peor año, con un 56% más que en 2021, impulsados por el conflicto Israel-Gaza.

Ataques en sinagogas, vandalismo y acoso online aterrorizan a la comunidad, con un 84% creyendo que las autoridades fallan en combatirlos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional

Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Vicepresidenta María José Pinto pide mantener abiertos los corredores humanitarios:  «Hospital se está quedando sin oxígeno»

Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional

Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Vicepresidenta María José Pinto pide mantener abiertos los corredores humanitarios:  «Hospital se está quedando sin oxígeno»

Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional

Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Vicepresidenta María José Pinto pide mantener abiertos los corredores humanitarios:  «Hospital se está quedando sin oxígeno»

Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

Café ecuatoriano: A pesar de la caída en exportaciones, el mercado de especialidad abre una ventana de rescate

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO