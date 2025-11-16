Ataque epiléptico causa muerte de agricultor que recolectaba cacao en Santo Domingo

Un agricultor de 27 años murió en San José del Bimbe tras sufrir un ataque epiléptico mientras recogía cacao, hecho verificado por Policía y Bomberos.

Un joven agricultor identificado como Bryan Adonis Barre Palma, de 27 años, murió la tarde del sábado en el recinto San José del Bimbe, en la parroquia El Esfuerzo, tras sufrir un ataque epiléptico que lo hizo caer a un estero mientras recolectaba cacao, según informó la Policía Nacional y personal del ECU-911.

Agricultor muere tras ataque epiléptico mientras trabajaba en San José del Bimbe

La tragedia se registró alrededor de las 13h00, cuando Barre Palma realizaba actividades habituales de recolección de cacao en el interior de su propiedad. La familia relató que el joven convivía desde hace cinco años con episodios epilépticos, situación conocida por sus allegados y que requería constantes precauciones.

Su conviviente, Brigitte D., de 24 años, informó a los agentes que el ataque ocurrió de forma repentina. El joven perdió el equilibrio y cayó dentro de un pequeño estero cercano al cultivo, lo que provocó un proceso de broncoaspiración, dejándolo inconsciente.

Atención inmediata tras la alerta al ECU-911

Los familiares presenciaron el hecho y llamaron de inmediato al ECU-911, activando la movilización de un patrullero y del Cuerpo de Bomberos de Luz de América. El equipo de rescate, liderado por el bombero Fredy Demera, llegó en pocos minutos y verificó que el joven no presentaba signos vitales.

La Policía Nacional inspeccionó el lugar y confirmó que no existían indicios de violencia. El fallecimiento se atribuyó al ataque epiléptico, la caída y la posterior broncoaspiración, según la información proporcionada en el parte oficial.

Familia asume los trámites y confirma antecedentes médicos

La conviviente del fallecido y otros familiares informaron a las autoridades que se harían cargo de los trámites correspondientes. Además, reiteraron que Barre Palma sufría ataques epilépticos recurrentes, lo que explicaría la repentina pérdida de control que derivó en la tragedia.

En el sector, la noticia conmocionó a los habitantes, quienes describieron al joven como un trabajador responsable, dedicado al campo y con arraigo comunitario. Su muerte generó consternación, pues muchos pobladores conocían su condición de salud y la rutina agrícola que realizaba diariamente.

Riesgos en actividades rurales para personas con epilepsia

Las autoridades recordaron que las personas con epilepsia deben evitar tareas que involucren riesgo de caídas, exposición a cuerpos de agua o actividades sin supervisión directa. La recolección de cacao suele realizarse en terrenos irregulares y húmedos, lo que incrementa el peligro ante un episodio convulsivo.

Este tipo de incidentes, señalan organismos de respuesta, evidencia la importancia de que familiares y cuidadores mantengan medidas preventivas en entornos rurales, especialmente cuando las tareas agrícolas se realizan en zonas con quebradas, esteros o accesos complicados.

Contexto y relevancia comunitaria

El recinto San José del Bimbe, ubicado en la parroquia El Esfuerzo, mantiene una fuerte actividad agrícola ligada al cacao y otros cultivos de ciclo corto. La población trabaja en terrenos donde abundan canales naturales, esteros y zonas con humedad constante. Este entorno suele exigir esfuerzo físico y equilibrio, lo que representa un riesgo adicional para personas con enfermedades convulsivas.

La comunidad lamentó el fallecimiento y acompañó a la familia en las labores posteriores. Las autoridades reiteraron que el caso no presenta indicios de delito y que se trató de un evento estrictamente médico (5).