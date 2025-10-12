COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Nacional

Ataque sicario deja al menos cinco muertos durante una fiesta de quinceañera, en Playas

El cantón Playas, de la provincia de Guayas, registra un nuevo ataque sicario con múltiples víctimas. Hasta el mes pasado estuvo en estado de emergencia.
3 minutos de lectura
Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

Un ataque sicario acabó con la alegría en una fiesta de quinceañera que se desarrollaba en el cantón Playas, provincia del Guayas, Ecuador.

El hecho se dio la madrugada de este domingo, 12 de octubre de 2025, dejando al menos cinco muertos.

Atentado sicario causa conmoción en Playas

Según información preliminar, sicarios armados irrumpieron en la fiesta en el sector de la Viradita y dispararon contra los asistentes.

Los disparos causaron caos en el lugar, donde habían menores de edad. Testigos citados por medios de comunicación indican que los sicarios dispararon a quemarropa.

Los cuerpos quedaron en los exteriores del inmueble donde se llevaba a cabo la celebración, mientras que los atacantes se dieron a la fuga.

En un primer informe de medios locales se detalló que tres personas murieron en un hospital, a causa del ataque sicario. Sin embargo, la Policía confirmó que las víctimas mortales son cinco.

Investigan atentado en fiesta

Tras el atentado a bala, al lugar llegaron agentes de la Dinased y Criminalística de la Policía, para dar inicio a las investigaciones.

Al momento no se han confirmado las identidades de las víctimas. Tampoco hay reporte oficial de personas heridas.

Se trata del segundo ataque múltiple que se reporta en ese cantón en menos de tres meses. En julio pasado, una matanza en una casa donde funcionaba un billar dejó 9 fallecidos. En esa ocasión también se celebraba un cumpleaños cuando se dio el ataque sicario.

El cantón estuvo en emergencia por dos meses

Tras la matanza de julio, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de General Villamil Playas declaró un estado de emergencia de 60 días, tres días de luto cantonal y la suspensión de las fiestas de cantonización previstas para agosto.

El COE exigió la intervención urgente de instancias públicas para enfrentar la inseguridad que azota a Villamil Playas. Entre las medidas, se solicitó al Ministerio de Educación implementar la modalidad virtual en escuelas y colegios durante los 60 días de emergencia.

Tras este nuevo ataque sicario que deja múltiples víctimas, el GAD de Playas no se ha pronunciado.

Violencia en Ecuador

Este nuevo hecho se suma a la ola de violencia que golpea Ecuador en 2025, con GuayasManabí y Esmeraldas como epicentros. La tasa de homicidios, con 38 por cada 100.000 habitantes, es la más alta de América Latina.

Bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas al narcotráfico, intensifican sus disputas territoriales, dejando un rastro de masacres.

El gobierno de Daniel Noboa, que en enero de 2025 declaró un conflicto armado interno, ha recurrido a la militarización y estados de excepción, pero los resultados son limitados. (13).

