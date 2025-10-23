Ataque sicario deja dos hombres heridos en el sitio Las Jaguas de Rocafuerte

Un ataque sicario causó alarma este jueves. 23 de octubre de 2025, en el sitio Las Jaguas del cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí.

El hecho se dio aproximadamente a las 11h00, poco después del hallazgo de un cuerpo mutilado en el sitio Danzarín, también de Rocafuerte.

Los hechos han causado conmoción en la ciudadanía, que pide el pronunciamiento de las autoridades policiales.

Sicarios atacaron en un restaurante

Según se informó, el ataque armado se dio en las inmediaciones de un restaurante de comida típica, hasta donde las víctimas habían llegado minutos antes.

De acuerdo a la versión de testigos, los ahora heridos llegaron al sitio en una camioneta y llamaron por celular a otra persona, confirmando su arribo.

Todo apunta en que habían elegido el restaurante como punto de encuentro. Sin embargo, sus «amigos» no llegaron, sino dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en varias ocasiones.

La balacera causó alarma entre los comensales y empleados del local de comida, quienes intentaron protegerse. Mientras que las víctimas quedaron heridas, dejando grandes rastros de sangre.

Trasladan a los heridos a hospitales

Los dos hombres heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud. Se informó que el estado de ambos es crítico.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se había confirmado la identidad de las personas afectadas.

Agentes de la Dinased y Criminalística arribaron al lugar del ataque sicario, para dar inicio a las investigaciones. Los uniformados recolectaron los indicios balísticos y tomaron la versión de varios testigos.

Ataque sicario tras macabro hallazgo

Este intento de asesinato se dio horas después del hallazgo de un cadáver con la cabeza y un brazo cercenados, en el sitio Danzarín.

El cuerpo yacía tirado en la calle, junto a una camioneta doble cabina de color blanco que presentaba huellas de quemaduras en un costado de su puerta posterior. Testigos iniciales describieron la escena como «aterradora», con heridas profundas de arma blanca visibles en el torso de la víctima. Personas que a esa hora se desplazaban por el lugar alertaron a las autoridades tras el macabro hallazgo.