¡Atención! Daniel Noboa modifica requisitos del Bono Incentivo Emprende de $1.000 para incluir a más emprendedores; ¿cómo aplicar?

El presidente Daniel Noboa modificó el decreto ejecutivo que creó el Bono Incentivo Emprende, una ayuda económica de $1.000 diseñada para apoyar la reactivación económica de emprendedores y negocios afectados por la temporada invernal. Esta medida, lanzada en marzo de 2025, busca impulsar la recuperación y brindar apoyo financiero directo a quienes más lo necesitan.

Desde abril, el bono se entregaba a personas perjudicadas por cualquier circunstancia que afectara su actividad económica. Ahora, el presidente Noboa amplió el alcance del bono, incorporando una nueva disposición para incluir más beneficiarios, facilitando así el acceso a este incentivo.

Ampliación de beneficiarios para el Bono Incentivo Emprende

El mandatario eximió a quienes hayan sido identificados en territorio por el Ministerio de Producción de cumplir dos requisitos importantes. Primero, ya no necesitan pertenecer a la Economía Popular y Solidaria (EPS) ni comprobar su inscripción en el Registro Único de Actores de la Economía Popular y Solidaria (RUEPS). Segundo, tampoco deben presentar la manifestación de requerir la ayuda por afectación económica.

Así, los productores, emprendedores y comerciantes atendidos en territorio por funcionarios públicos solo deben cumplir una condición esencial: no ser beneficiarios de transferencias monetarias pagadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ahora llamado Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

Proceso y alcance del bono para emprendedores afectados

El Ministerio de Producción emitirá el listado de beneficiarios aprobados para que el MDH realice el pago de la transferencia. Esta acción fortalece el proceso de entrega del bono y asegura que llegue a quienes realmente lo requieren, optimizando la ayuda económica para la reactivación empresarial.

Irene Vélez, secretaria de Comunicación, indicó el 26 de septiembre que el bono Incentivo Emprende podría beneficiar a 150 mil personas. Además, informó que los interesados pueden acudir a puntos del Ministerio de Desarrollo Humano o a Gobernaciones para obtener más información sobre el proceso de inscripción.

Registro y recepción del Bono Incentivo Emprende

El proceso para registrarse en el bono es completamente digital y sencillo. Los interesados deben seguir estos pasos para inscribirse:

Ingresar al sitio oficial del Bono Incentivo Emprende: https://incentivoemprende.inclusion.gob.ec/SIIMIESPUBLIC/views/public/registroIncentivoEmprende.jsf (Asegúrate de que sea un portal gubernamental auténtico.) Digitar tu número de cédula para validar tus datos. Completar el formulario con tu dirección, número de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Aceptar los términos y condiciones. Si tu registro está correcto recibirás el mensaje: “Registrado exitosamente”.

Por último, el pago se realiza exclusivamente vía depósito bancario en la cuenta del beneficiario. Así se evita el uso de intermediarios o trámites físicos, acelerando la entrega del incentivo. Esta modalidad digital apoya la transparencia y eficiencia en el acceso al Bono Incentivo Emprende.