¡Atención! Ministerio de Producción hace anuncio importante sobre el Bono Incentivo Emprende de $1.000

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones aclaró que no realiza levantamiento de información mediante enlaces externos, formularios de pago o intermediarios para una supuesta inscripción al Bono Incentivo Emprende de $1.000.

Este anuncio desmiente la circulación de mensajes falsos en redes y grupos de mensajería que promueven “Levantamiento en territorio” y buscan datos o dinero de forma fraudulenta.

El Ministerio advirtió que personas ajenas usan su nombre y el programa para estafar. “En los últimos días se ha detectado la circulación de mensajes falsos en redes sociales, grupos de mensajería y páginas no oficiales que promocionan enlaces denominados Levantamiento en territorio. Personas ajenas a la institución están utilizando de manera indebida el nombre del Ministerio y del programa Bono Incentivo Emprende para obtener datos personales o dinero de forma fraudulenta”, expresó en un comunicado.

🚨 ¡Atención!🚨

Están circulando enlaces y mensajes falsos❌ sobre Incentivo Emprende.

⚠️ NO estamos realizando registros ni cobros por ningún enlace externo.

🔹 Consulta siempre la información solo en los canales oficiales.

🔹 No compartas ni accedas a enlaces sospechosos🚫. pic.twitter.com/yRIspUgy20 — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) November 6, 2025

Canales oficiales y acción ciudadana

Por otro lado, el aviso oficial subraya que no existen registros ni cobros a través de enlaces externos vinculados al Bono Incentivo Emprende. La institución recomienda consultar solo en los canales oficiales y evitar compartir o acceder a enlaces sospechosos. Además, indica que toda la información sobre programas, incentivos y convocatorias se difunde exclusivamente por vías oficiales, por lo que conviene denunciar ante las autoridades cualquier intento de estafa.

“Toda la información oficial sobre programas, incentivos y convocatorias del Ministerio se difunde únicamente a través de los canales oficiales, por lo que se invita a no compartir ni acceder a enlaces no verificados, y a denunciar cualquier intento de estafa antes las autoridades competentes.”, precisó la cartera de Estado.

No hay nuevos registros para el Bono Incentivo Emprende

Asimismo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones agradeció a las personas que se registraron de forma legítima durante el proceso oficial del Bono Incentivo Emprende y comunica que los formularios oficiales ya se encuentran cerrados. Es así que este cierre evita nuevos registros.