Atentado armado en el barrio Miraflores, en Manta, cobra una nueva víctima: muere joven futbolista de 18 años

La muerte de Jostin Alexander Mera Salvatierra, de 18 años y jugador de divisiones inferiores de un club local, se confirmó la mañana de este miércoles 24 de septiembre. Esto ocurrió tras resultar herido en un ataque armado ocurrido la noche anterior en una vivienda del barrio Miraflores de Manta. El atentado, perpetrado por dos sicarios en motocicleta, dejó además una segunda víctima: Gustavo José Salcedo Hernández, de nacionalidad venezolana, quien murió en el sitio.

Nuevo fallecido tras ataque armado en Miraflores

El ataque ocurrió alrededor de las 19h30 del martes 23 de septiembre, cuando dos hombres en motocicleta, encapuchados y armados, irrumpieron en una vivienda donde se encontraban varias personas. Gustavo José Salcedo Hernández (28), recibió múltiples disparos. Él falleció de forma inmediata, según confirmó el comandante del distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó, José Luis Erazo.

En el lugar también fue herido Jostin Mera, quien recibió disparos y fue trasladado en un taxi a una casa de salud cercana. Testigos confirmaron que en el domicilio también se encontraban la esposa y una hija pequeña de Salcedo Hernández. Sin embargo, ellas no resultaron afectadas físicamente por el ataque.

Las autoridades policiales recogieron indicios balísticos y procedieron al levantamiento del cadáver de Salcedo. Este fue enviado a la morgue de la ciudadela Urbirrios para la autopsia de ley.

Joven futbolista no resistió heridas y falleció en hospital

Horas después del atentado, cerca de las 09h00 de este miércoles 24 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Jostin Alexander Mera Salvatierra. Él permanecía en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital del IESS de Manta.

El joven, según confirmaron sus familiares desde la morgue, formaba parte de las divisiones menores de un club deportivo local. Aunque no se ha revelado el nombre del equipo.

Tras el fallecimiento, un carro de Medicina Legal trasladó el cuerpo al centro forense para la realización de la autopsia legal correspondiente. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

Línea investigativa: ataque dirigido y posible sicariato

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, pero se trabaja con unidades de inteligencia para identificar a los responsables y el móvil del crimen.

La Policía no descarta que se trate de un ataque dirigido. Aunque se investigan los vínculos de ambas víctimas y su posible relación con bandas delictivas u otras amenazas. No se ha confirmado si Jostin Mera era el blanco del atentado o si fue víctima colateral.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los altos índices delictivos registrados en la ciudad de Manta. Esta es una de las más afectadas por el crimen organizado y el sicariato en el país.