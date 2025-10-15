Atentado en Guayaquil: Gobernador del Guayas confirmó que la cifra de muertos ascendió

Humberto Plaza, gobernador del Guayas, confirmó que ascendió a dos el número de personas que murieron a causa de la explosión de una camioneta, en el norte de Guayaquil. Una de las víctimas es un taxista que laboraba en el sector, confirmó el funcionario. El atentado se registró a las 18h35 de este martes 14 de octubre del 2025, frente al centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil.

La explosión de una camioneta frente al centro comercial Mall del Sol, dejó también cuatro personas heridas, según confirmó Humberto Plaza. El atentado, registrado frente a las oficinas del Grupo Nobis, empresa vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa, es investigado como un acto terrorista. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que un segundo vehículo con cuatro cargas explosivas de alto poder no detonó. La Policía Nacional realizó una explosión controlada para neutralizarlo.

Gobernador del Guayas confirmó que hay cuatro heridos

A través de su cuenta de X, Reimberg compartió imágenes de los restos de los artefactos, que incluían bombonas de gas y mechas de seguridad, señalando la profesionalidad del ataque. Martín Cucalón de Ycaza, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, descartó que la explosión fuera accidental, afirmando: “Un vehículo no explota de esta forma”. A dos de los heridos los trasladaron a centros médicos, aunque no se ha precisado su estado.

Las calles aledañas al sector permanecerán cerradas al tránsito vehicular hasta las primeras horas del miércoles 15 de octubre. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó el hecho como un intento de “generar terror” y denunció la existencia de un grupo terrorista organizado con roles específicos, incluyendo la colocación de bombas y la liberación de capturados. Por su parte, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó en X su indignación: “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos de las condolencias”.

Posibles vínculos con grupos delincuenciales

El Consulado de Estados Unidos en Ecuador condenó el atentado y exhortó a sus ciudadanos a desplazarse con precaución en la ciudad. El incidente ocurre en un contexto de creciente violencia en Guayaquil, principal centro económico del país, donde las autoridades han intensificado operativos contra el crimen organizado. La Policía Nacional mantiene un operativo en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

Las investigaciones buscan determinar los motivos del ataque y posibles vínculos con grupos delincuenciales, en un momento en que la ciudad enfrenta un repunte de actos violentos.Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer el caso y han reforzado la presencia policial en el sector. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre las víctimas y el avance de las investigaciones.