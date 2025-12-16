Atlético de Madrid niega la compra de un club ecuatoriano y descarta llegada a la LigaPro Serie B

El Atlético de Madrid desmintió de forma categórica su presunta llegada al fútbol ecuatoriano. El club español aseguró que no existe ninguna operación en marcha para adquirir equipos en el país sudamericano.

Las versiones circularon con fuerza tras el Consejo de Presidentes de la LigaPro. Allí se habló de un supuesto proyecto denominado “Atlético Madrid Ecuador”. La entidad rojiblanca aclaró al portal Mundo Deportivo que no contempla ampliar su red de franquicias en Ecuador. La postura fue directa y sin matices.

Actualmente, el club colchonero desarrolla un plan internacional sólido y acotado. Ese modelo se concentra en proyectos ya establecidos en México y Canadá, donde la marca opera bajo esquemas definidos y sostenibles. En ese marco, el Atlético negó haber adquirido la plaza del Club Atlético Vinotinto. La plaza del equipo ecuatoriano que militaba en la Serie B y que la tomará otro club fue mencionada como pieza central del supuesto desembarco español.

Atlético solo tiene academia en Ecuador

Desde Madrid también se rechazó la versión sobre la presencia de directivos del Atlético en el Consejo de Presidentes. El club afirmó que ningún representante oficial participó en esa reunión. La aclaración busca frenar informaciones que daban por cerrada una compra y proyectaban el debut del nuevo club en 2026. Para el colchonero, esas afirmaciones carecen de sustento institucional.

El club reconoció que en Ecuador existen iniciativas privadas vinculadas al uso de su nombre. Sin embargo, remarcó que esas gestiones no implican participación accionaria ni control deportivo desde España. “Puede haber ofrecimientos o acercamientos”, explicaron fuentes del club a Mundo Deportivo. No obstante, recalcaron que el Atlético no evalúa una operación de ese tipo en el corto plazo.

Sí existe un antecedente real en el país. El Atlético de Madrid mantiene una academia de formación que opera desde hace varios años. Ese proyecto tuvo visibilidad institucional, incluso Enrique Cerezo, presidente del club, visitó Ecuador en el pasado para conocer su desarrollo.

Más allá de la academia, la dirigencia del ‘Atleti’ es clara: no hay planes para replicar el modelo de franquicias en el fútbol ecuatoriano. La falta de anuncios oficiales refuerza esa postura. Tampoco existen comunicados de la LigaPro que respalden una compra o alianza con el club español.

En un contexto donde la marca Atlético genera expectativas, la institución optó por marcar distancia con un mensaje preciso que recalca que Ecuador no está en la hoja de ruta inmediata. Así, el rumor quedó desactivado. El Atlético de Madrid mantiene su estrategia actual y descarta, por ahora, un desembarco en la Serie B ecuatoriana.