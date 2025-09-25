Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

Atlético Mineiro aseguró su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 1-0 a Bolívar con un cabezazo de Bernard en el minuto 91, en un emocionante encuentro disputado en el estadio Arena MRV. El gol, producto de un preciso centro de Gustavo Scarpa, selló la clasificación del equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que ahora espera al ganador entre Once Caldas e Independiente del Valle.

El partido, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, tuvo un trámite intenso pero con imprecisiones ofensivas por parte de ambos equipos. Atlético Mineiro, respaldado por el empate 2-2 en la ida en La Paz, supo capitalizar su localía. Bernard, con su remate de cabeza ante el portero Carlos Lampe, desató la euforia de los hinchas en Belo Horizonte y aseguró el pase con un marcador global favorable.

Un partido de alta tensión

El encuentro mostró a un Atlético Mineiro sólido en defensa, con el ecuatoriano Alan Franco como pilar en la zaga. Franco, titular indiscutible, neutralizó las escasas llegadas de Bolívar, equipo dirigido por Flavio Robatto, que buscó sorprender con contragolpes. A pesar de las oportunidades creadas, la falta de precisión en el ataque mantuvo el marcador en cero hasta los minutos finales.

El gol decisivo llegó en el tiempo añadido, cuando Scarpa envió un centro bombeado al área que Bernard conectó con un cabezazo impecable. La Arena MRV estalló en celebración, consolidando la ventaja del Galo y su regreso a las semifinales de la Copa Sudamericana tras una destacada actuación colectiva.

Próximos rivales y fechas clave

Atlético Mineiro ahora aguarda al vencedor del duelo entre Once Caldas y Independiente del Valle, que se definirá esta misma noche. El equipo colombiano llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida en Manizales, mientras que Independiente del Valle buscará remontar en su casa. El ganador enfrentará al Mineiro en las semifinales, programadas para los días 21 y 28 de octubre.

La gran final de la Copa Sudamericana 2025 está prevista para el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, donde se coronará al nuevo campeón del torneo continental. Para Mineiro, esta clasificación representa un paso firme en su objetivo de conquistar el título que ya ganó en 2013.

Contexto de un torneo competitivo

La Copa Sudamericana 2025 ha destacado por su intensidad y sorpresas, con equipos como Bolívar mostrando solidez en la altura de La Paz, pero cayendo en duelos clave como visitantes. Atlético Mineiro, bajo la dirección de Sampaoli, ha combinado experiencia y juventud, con figuras como Franco y Scarpa aportando calidad en momentos decisivos.