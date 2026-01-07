Atlético y Real Madrid chocan en Arabia Saudita por la Supercopa de España sin Mbappé

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este jueves 8 de enero en Yeda, Arabia Saudita, por las semifinales de la Supercopa de España. El duelo llega cargado de matices, con los blancos en fase de evaluación y los rojiblancos como rival incómodo de los últimos años.

El estadio King Abdullah será el escenario de un partido que puede marcar el ánimo de ambos. No se trata solo de alcanzar una final, sino de medir proyectos en un contexto exigente y neutral.

El Real Madrid llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, aunque sin plena convicción en su juego. La ausencia de Kylian Mbappé por lesión acentúa la sensación de prueba mayor en un torneo que ofrece impulso inmediato. Ganar la Supercopa supondría oxígeno para los blancos. Perderla, en cambio, reabriría dudas que no terminan de disiparse desde el inicio del curso.

Un Madrid con mal recuerdo

El recuerdo más cercano no favorece al madridismo. En el último derbi liguero, el Atlético impuso condiciones en el Metropolitano con un contundente 5-2 que dejó huella en el arranque del proyecto liderado por Xabi Alonso.

Las estadísticas recientes respaldan a los rojiblancos. El Real Madrid solo ganó uno de los últimos siete derbis, más allá del pase europeo por penaltis en la Champions League pasada.

Diego Simeone suele competir bien este tipo de partidos. Su equipo crece con la tensión y aprovecha los detalles, aunque en la Supercopa solo venció al Real Madrid una vez, en 2014.

Un rival ‘entonado’

El Atlético llega en buen momento. Tras un bache como visitante, encadenó cinco partidos sin perder entre todas las competiciones, con una victoria clave en Eindhoven y un empate reciente ante la Real Sociedad. Ese punto frenó su ritmo liguero y la distancia con el liderato se amplió, pero el equipo mantiene solidez y confianza colectiva.

La intensidad inicial será decisiva. El Atlético suele imponer ritmo alto y presión agresiva, un registro que incomoda al Real Madrid en escenarios de partido cerrado. En el plano individual, la baja de Mbappé obliga a buscar soluciones. Gonzalo García aparece como alternativa tras su triplete ante el Betis.

También se esperan respuestas de Jude Bellingham y Vinícius Júnior. Ninguno ha logrado marcar al Atlético con regularidad, y ambos asumen un rol determinante en este tipo de citas. Las dudas defensivas se concentran en el lateral derecho en el que Federico Valverde o Raúl Asencio aparecen como opciones, según el ajuste del eje central.

En el Atlético, la ausencia de Pablo Barrios modifica el mediocampo. Marcos Llorente define su posición y Koke alcanzará un récord histórico de derbis disputados. Arriba, Simeone repetirá la fórmula ofensiva con Alexander Sorloth y Julián Álvarez buscarán castigar a un rival que no atraviesa su etapa más sólida.