ATP lanzará nuevo programa global de seguridad desde 2026

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este viernes el lanzamiento de un nuevo programa de seguridad y salvaguarda, que entrará en vigor a partir de enero de 2026 y se aplicará en todos los torneos del ATP Tour y ATP Challenger Tour a nivel mundial. La iniciativa busca fortalecer la seguridad, el bienestar y la protección de jugadores, equipos de apoyo, personal y voluntarios, mediante estándares unificados y mecanismos claros para prevenir y responder a distintas formas de abuso dentro del tenis profesional.

Según informó la ATP en un comunicado oficial, el programa surge tras el Informe Independiente de Seguridad encargado por la propia organización y responde a un compromiso institucional de largo plazo orientado a elevar los estándares profesionales y garantizar protecciones consistentes en todo el circuito. La asociación señaló que el objetivo es alinear al tenis con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza y cuidado de las personas.

El nuevo Programa de Salvaguarda está diseñado bajo principios de enfoque informado en trauma y contempla un marco global para prevenir y abordar situaciones como acoso, intimidación, violencia doméstica y otras formas de mala conducta. De acuerdo con la ATP, el sistema se estructura en tres pilares fundamentales: Políticas y Procedimientos, Prevención y Respuesta, y se aplicará de manera obligatoria en todos los torneos sancionados por la entidad.

Alcance y aplicación del programa

El CEO de la ATP, Eno Polo, explicó que el programa está dirigido a todas las personas que participan en los eventos del circuito. “Todos los tenistas que participan en nuestros torneos, junto con sus equipos, el personal y los voluntarios, merecen sentirse seguros, respetados y valorados”, señaló. Añadió que la implementación de protecciones claras frente a abusos contribuye a reforzar la cultura del tenis profesional.

Además, la ATP detalló que el programa busca establecer un entorno uniforme de protección, independientemente del país o torneo en el que se compita. De esta manera, se pretende reducir brechas en los protocolos de seguridad y asegurar respuestas coherentes ante situaciones sensibles.

Elementos clave del sistema de protección

Entre los componentes centrales del programa figura la adopción de políticas integrales de protección, que incluyen un código de conducta actualizado con disposiciones específicas sobre abuso, violencia doméstica, acoso y comportamientos inapropiados. Estas normas serán de cumplimiento obligatorio en todos los eventos ATP.

Asimismo, se implementará un programa de formación y capacitación dirigido al personal de la ATP, jugadores, equipos de apoyo y personal de torneos, que se desarrollará progresivamente a lo largo de 2026. El objetivo es fortalecer la prevención, el reconocimiento temprano de riesgos y la correcta actuación ante denuncias.

Otro elemento clave será la designación de un Oficial de Protección en cada torneo del ATP Tour y ATP Challenger Tour. Esta figura actuará como punto de referencia local para la aplicación de los protocolos y la atención de reportes.

Denuncias y supervisión independiente

Sin embargo, el programa también contempla canales de denuncia claros y accesibles, con opciones confidenciales y anónimas, para facilitar la comunicación de posibles casos de mala conducta. La ATP indicó que estos mecanismos estarán disponibles para todos los involucrados en los torneos.

Además, se establecerá una supervisión independiente a través de un panel asesor de seguridad recientemente creado. Es decir, junto con un proceso de apelación externo independiente, con el fin de garantizar transparencia y credibilidad en la gestión de los casos.

El director de Protección de la ATP, Andrew Azzopardi, señaló que la prioridad es generar confianza en el sistema. “Queremos que jugadores, personal y voluntarios se sientan seguros, apoyados y confiados en los procesos que estamos implementando para protegerlos”, afirmó. Con esta medida, la ATP busca consolidar un marco de seguridad integral que acompañe el desarrollo del tenis profesional en los próximos años.