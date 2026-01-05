COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

Tras un 2025 sin objetivos cumplidos, los 'Orientales' iniciaron su reestructuración y apuntan a Araujo como el técnico encargado de liderar la temporada 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026
Cuenca, Ecuador 20 de Diciembre de 2025 En el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca recibe al club sport Emelec por la 9na fecha del segundo hexagonal del campeonato nacional del futbol liga Ecuabet. foto api/Boris Romoleroux
Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026
Cuenca, Ecuador 20 de Diciembre de 2025 En el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca recibe al club sport Emelec por la 9na fecha del segundo hexagonal del campeonato nacional del futbol liga Ecuabet. foto api/Boris Romoleroux

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Sociedad Deportiva Aucas comenzó el 2026 con decisiones de fondo. El club oriental confirmó la salida de Juan Pablo Buch y avanzó en las negociaciones con Norberto Araujo para asumir la dirección técnica del primer equipo.

El cierre del 2025 dejó un sabor amargo en Chillogallo por las aspiraciones de Copa Sudamericana. Los ‘Orientales’ no lograron clasificar a torneos internacionales y quedaron fuera de la pelea en la última fecha de la LigaPro, un desenlace que aceleró los cambios en el banquillo.

El 4 de enero, la directiva de Aucas comunicó oficialmente la desvinculación de Juan Pablo Buch tras una evaluación interna del proyecto deportivo. El anuncio abrió paso a conversaciones con nuevos candidatos, entre ellos Araujo, quien aparece como la principal carta.

Araujo estaría pactado ya

Según información de la periodista Johana Calderón, las partes ya discuten los términos contractuales. Incluso, existe un acuerdo de palabra que permitiría su anuncio en las próximas horas.

Araujo llega respaldado por su reciente trabajo en Deportivo Cuenca. Durante su ciclo dirigió 52 partidos, con 21 victorias, 12 empates y 19 derrotas, números que incluyeron una clasificación a la Copa Sudamericana.

Antes de finalizar su etapa en el club morlaco, el entrenador argentino explicó su salida con una frase directa: el equipo necesitaba “otro aire” en lo deportivo. Esa decisión cerró su segundo proceso como técnico en Ecuador.

En la última temporada, Aucas terminó tercero del segundo hexagonal con 58 puntos. Deportivo Cuenca, con Araujo al mando, sumó 59 unidades y ocupó el segundo lugar, una diferencia mínima que reflejó regularidad competitiva.

El plan del club capitalino apunta a recuperar protagonismo local y volver a la escena internacional en 2027. En 2026, el equipo solo disputará LigaPro y Copa Ecuador. La dirigencia ratificó que la consolidación de talentos formativos seguirá como eje institucional. En ese contexto, Araujo se perfila para iniciar un nuevo ciclo, el tercero en su carrera dentro del país, tras sus pasos por Cumbayá y Deportivo Cuenca.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional

Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

EE.UU. justifica en la ONU la captura de Maduro como una “operación policial” contra un “narcoterrorista”

Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

Bancada ADN solicita al CNE fiscalización de fondos de campañas de Revolución Ciudadana tras captura de Maduro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional

Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

EE.UU. justifica en la ONU la captura de Maduro como una “operación policial” contra un “narcoterrorista”

Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

Bancada ADN solicita al CNE fiscalización de fondos de campañas de Revolución Ciudadana tras captura de Maduro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hijo de Nicolás Maduro denuncia “secuestro” de su padre y pide solidaridad internacional

EE.UU. justifica en la ONU la captura de Maduro como una “operación policial” contra un “narcoterrorista”

Feriado de Año Nuevo impulsó la mayor ocupación hotelera de la última década, según el Gobierno Nacional

Bancada ADN solicita al CNE fiscalización de fondos de campañas de Revolución Ciudadana tras captura de Maduro

Hija de Jennifer Pazmiño resulta herida tras ataque de la mascota familiar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO