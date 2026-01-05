Aucas apuesta por Norberto Araujo para relanzar su proyecto deportivo en 2026

Sociedad Deportiva Aucas comenzó el 2026 con decisiones de fondo. El club oriental confirmó la salida de Juan Pablo Buch y avanzó en las negociaciones con Norberto Araujo para asumir la dirección técnica del primer equipo.

El cierre del 2025 dejó un sabor amargo en Chillogallo por las aspiraciones de Copa Sudamericana. Los ‘Orientales’ no lograron clasificar a torneos internacionales y quedaron fuera de la pelea en la última fecha de la LigaPro, un desenlace que aceleró los cambios en el banquillo.

El 4 de enero, la directiva de Aucas comunicó oficialmente la desvinculación de Juan Pablo Buch tras una evaluación interna del proyecto deportivo. El anuncio abrió paso a conversaciones con nuevos candidatos, entre ellos Araujo, quien aparece como la principal carta.

Araujo estaría pactado ya

Según información de la periodista Johana Calderón, las partes ya discuten los términos contractuales. Incluso, existe un acuerdo de palabra que permitiría su anuncio en las próximas horas.

Araujo llega respaldado por su reciente trabajo en Deportivo Cuenca. Durante su ciclo dirigió 52 partidos, con 21 victorias, 12 empates y 19 derrotas, números que incluyeron una clasificación a la Copa Sudamericana.

Antes de finalizar su etapa en el club morlaco, el entrenador argentino explicó su salida con una frase directa: el equipo necesitaba “otro aire” en lo deportivo. Esa decisión cerró su segundo proceso como técnico en Ecuador.

En la última temporada, Aucas terminó tercero del segundo hexagonal con 58 puntos. Deportivo Cuenca, con Araujo al mando, sumó 59 unidades y ocupó el segundo lugar, una diferencia mínima que reflejó regularidad competitiva.

El plan del club capitalino apunta a recuperar protagonismo local y volver a la escena internacional en 2027. En 2026, el equipo solo disputará LigaPro y Copa Ecuador. La dirigencia ratificó que la consolidación de talentos formativos seguirá como eje institucional. En ese contexto, Araujo se perfila para iniciar un nuevo ciclo, el tercero en su carrera dentro del país, tras sus pasos por Cumbayá y Deportivo Cuenca.