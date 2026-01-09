Norberto Araujo es presentado como el nuevo entrenador de Aucas para la temporada 2026

Aucas, campeón del fútbol ecuatoriano en la temporada 2022, oficializó la contratación de Norberto Araujo como su nuevo entrenador para la temporada 2026. El club capitalino apostó por su trayectoria en el fútbol ecuatoriano para fortalecer el proyecto deportivo del equipo. El anuncio se realizó este viernes 9 de enero del 2026 a través de canales oficiales del club. Allí se destaca la experiencia del estratega conocido como el “Samurai”.

En el comunicado, Aucas confirmó que el acuerdo con el argentino-ecuatoriano abarca toda la temporada 2026. El objetivo es encaminar al equipo hacia metas ambiciosas en el campeonato nacional. La institución expresó su pleno respaldo al nuevo entrenador y le deseó éxito en este desafío, enfatizando su conocimiento del medio local como un factor clave para el éxito.

Norberto Araujo es ecuatoriano nacionalizado

Esta decisión surge en un contexto de renovación para el club oriental, que busca recuperar protagonismo tras campañas irregulares en años anteriores. Norberto Araujo, de 45 años, llega a Aucas con una sólida experiencia en la dirección técnica dentro del balompié ecuatoriano. Previamente, dirigió a Cumbayá FC y, más recientemente, a Deportivo Cuenca, donde logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana en la temporada pasada.

Su labor con los “Morlacos” se destacó por el manejo táctico y la motivación del plantel, aunque decidió renunciar debido a diferencias económicas con la directiva. Aquello lo que lo dejó en condición de agente libre. El “Samurai”, quien como jugador defendió los colores de Liga de Quito y la selección ecuatoriana, transita ahora un nuevo reto en su carrera como entrenador.

Historial de logros en competiciones continentales

En Aucas, tendrá la responsabilidad de armar un proyecto competitivo, aprovechando su familiaridad con la LigaPro y su visión estratégica de potenciar el rendimiento del equipo. Fuentes del club indican que se eligió a Araujo por su capacidad para trabajar con planteles locales y su historial de logros en competiciones continentales. El contexto del fútbol ecuatoriano en 2026 se presenta desafiante.

La LigaPro busca mayor competitividad ante rivales como Barcelona SC, Emelec e Independiente del Valle. Aucas, fundado en 1945 y con un título de Serie A en 2022, aspira a volver a los primeros planos, invirtiendo en infraestructura y talento técnico. La llegada de Araujo se alinea con esta estrategia, enfocada en la formación de jugadores y la estabilidad deportiva.

Equipos ecuatorianos refuerzan sus banquillos

La pretemporada de Aucas inicia este lunes 12 de enero, con Araujo al frente de los entrenamientos en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El club no ha detallado aún el cuerpo técnico completo, pero se espera que incluya colaboradores con trayectoria en el medio. Esta movida se produce en un mercado de transferencias activo, donde otros equipos ecuatorianos también refuerzan sus banquillos para la campaña venidera.