Aucas humilló 8-0 a Delfín SC y marcó el récord como la mayor goleada del año en la Liga Ecuabet

Aucas aplastó 8-0 a Delfín SC en un partido de la Liga Ecuabet disputado este lunes 10 de noviembre en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Dicho triunfo se consolidó como la mayor goleada de la temporada 2025 del fútbol ecuatoriano. El conjunto oriental, superó el precedente de 6-2 impuesto por Universidad Católica ante el mismo Aucas en agosto pasado. Esa era, hasta esta noche, la mayor goleada de la temporada,

La defensa de Delfín cometió errores que facilitaron al menos cuatro tantos de Aucas, agravando la irregular campaña del equipo cetáceo en el segundo sextangular. El encuentro inició a las 19h00 y finalizó con una exhibición ofensiva de Aucas, que dominó desde el pitazo inicial gracias a su presión alta y transiciones rápidas. Delfín, bajo la conducción de Patricio Urrutia, no pudo contener el avance rival.

Delfín SC goleado y humillado en Quito

Los goles fueron obra de Bryan Montenegro, Renny Jaramillo, Carlos Rolón, Jhon Ontaneda, Ederson Quiñónez, Ariel Almagro y Bruno Miranda en dos ocasiones. Esta derrota ahonda la crisis de Delfín SC, que acumula más de 14 derrotas en los últimos tres meses y se ubica último en el sextangular con solo 35 puntos, a 15 del líder. La línea defensiva manabita, expuesta por fallos en la marca y salidas en falso, generó al menos cuatro de los goles.

Con esta goleada, Aucas escaló al segundo lugar del Grupo B con 49 puntos, quedando a solo uno del puntero y fortaleciendo sus aspiraciones. El ganador de esta fase clasificará directamente a la Copa Sudamericana 2025, torneo continental que Aucas ya disputó en ediciones previas con avances a octavos de final. El estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con capacidad para 12 mil espectadores, registró una asistencia de 2.500 hinchas, que ovacionaron la actuación de Montenegro y Miranda.

En la próxima jornada Delfín visitará a Macará en el estadio Bellavista de Ambato. Aucas, en tanto, se enfrentará a Deportivo Cuenca, duelo clave para mantener el acecho al liderato. Datos de la Liga Ecuabet confirman que el 8-0 es el marcador más abultado de la presente temporada del fútbol ecuatoriano. Desde el año 2019 que se instauró la Liga pro en el Ecuador, nunca se había registrado un resultado de 8-0 en este torneo.