Tribunal-confirma-fecha-para-revisar-apelaciones-en-el-caso-Magnicidio-FV.

El Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha completó su integración por sorteo y confirmó que la audiencia del caso Magnicidio FV se instalará el 4 de diciembre del 2025 desde las 14:00.

El presidente de la sala, Patricio Vaca Nieto, convocó la diligencia para evaluar los recursos de apelación presentados por José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga, señalados como autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. Además, el proceso incluye al investigado Daniel Salcedo.

La apelación se concentra en la orden de prisión preventiva, emitida el 23 de octubre por la jueza Luz María Ortiz, a pedido de la fiscal Ana Hidalgo, quien solicitó reformar la medida impuesta el 3 de septiembre. La Fiscalía buscó reemplazar la presentación periódica en el consulado de Miami por encarcelamiento inmediato para dos de los implicados.

Caso Magnicidio FV: medidas adoptadas por la justicia

La instrucción fiscal abierta el 3 de septiembre investiga a los sospechosos por su presunta autoría intelectual del asesinato del entonces candidato presidencial de Gente Buena-Construye. Entre los involucrados constan Serrano, exministro del correísmo; Jordán, procesado en el caso Metástasis; Aleaga, exasambleísta que permanece asilado en Venezuela; y Salcedo, condenado por delitos de corrupción.

En la fase inicial, la jueza Daniela Ayala dictó prisión preventiva únicamente para Aleaga y Salcedo. El exlegislador correísta fue el único que apeló la decisión, por lo que los jueces Vaca Nieto, Wilson Lema Lema y Gisela Fernández León deberán escuchar también los argumentos de su defensa.

Reparos por designación de nueva jueza en el Tribunal

El abogado Patricio Rosero, representante de Tamia y Amanda Villavicencio (hijas de Fernando Villavicencio), manifestó preocupación por la inclusión de la jueza Fernández León, quien reemplazó a la magistrada Patlova Guerra tras ser recusada. La recusación, aceptada el 30 de octubre, se fundamentó en decisiones previas vinculadas a figuras del correísmo.

Los jueces Vaca y Lema aceptaron la petición al considerar que Guerra había actuado en procesos relacionados con miembros de la Revolución Ciudadana, lo que, según la acusación, comprometía su independencia.

Argumentos que motivaron la recusación

En su análisis, el juez Vaca recordó que Guerra trabajó como funcionaria del Ministerio de Justicia bajo la dirección de Ledy Zúñiga. Además, tras una sentencia en un caso de rebelión, recibió un reconocimiento público del expresidente Rafael Correa, hecho que, para los acusadores, afecta la imparcialidad requerida.

Vaca citó textualmente que: “Estas situaciones dan la razón en este caso a la parte actora, en el sentido de que la imparcialidad de dicha juzgadora (…) se encontraría afectada”.

Nueva controversia por el reemplazo en la Sala

Tras la incorporación de Fernández León, Rosero publicó en su cuenta de X: “Sortean la nueva jueza de sala para el caso Villavicencio y adivinen… La joyita correísta que de fiscal acusó a los 10 de Luluncoto y que llegó a la Corte Provincial como jueza dizque ‘categorizada’. Quieren seguir metiendo mano en la causa para favorecer a un pequeño y conseguirse su asilo”.

La audiencia se realizará mientras concluye el plazo de los tres meses de instrucción, aunque la Fiscalía podría extenderla si decide vincular a un nuevo sospechoso, lo que sumaría 30 días adicionales al proceso. (07)