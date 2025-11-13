Audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad avanza al quinto día en Corte Nacional de Justicia

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se reinstaló el quinto día de la audiencia de juicio en el caso Vaca y Otros, conocido también como caso Alfaro Vive Carajo, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Seis militares en servicio pasivo, entre ellos un exministro de Defensa y un médico, enfrentan cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Luis Vaca (fallecido), Susana Cajas y Francisco Javier Jarrín, ocurrida el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas.

#AHORA | #CasoVacaYOtros: en la @CorteNacional –y con la presencia del fiscal general del Estado (s), Leonardo Alarcón Argudo–, se instala el quinto día de audiencia de juicio contra 6 militares. #FiscalíaEc los investiga por presuntos crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/UULEoq4OZj — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 13, 2025

Audiencia de Caso Vaca y otros; y testimonios clave

La diligencia, a cargo del Tribunal conformado por los jueces Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz, cuenta con la presencia del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón Argudo. La Fiscalía General del Estado continúa la práctica de pruebas testimoniales, de un total inicial de 66 testigos, aunque varios han fallecido o presentan problemas de salud. En la sesión anterior realizada el miércoles 12 de noviembre, se evacuaron 10 declaraciones, incluyendo las de generales que comandaban unidades militares en 1985.

Según reporta el portal Radio Pichincha, el testigo Francisco Izurieta declaró sobre su labor entre 1984 y 1987 en el Destacamento de Inteligencia Pichincha, adscrito a la Brigada de Infantería en el sur de Quito. Explicó que las funciones incluían contrainteligencia, contrasabotaje y seguimiento a “enemigos internos”, como organizaciones de delincuencia común y grupos como Alfaro Vive Carajo (AVC).

Izurieta mencionó haber recibido capacitación en técnicas de interrogatorio, donde una de ellas consistía en mostrarse “un poco enojado” para obtener información. Aclaró que no laboró en la Contrainteligencia Quito (CIQ) en la época de los hechos, sino que llegó allí en 1993, y que el CIQ dependía del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto, sitio al que fueron trasladadas las víctimas tras su detención.

Declaraciones y argumentos de las partes procesales

Posteriormente, el general Jorge Salinas, exedecán del presidente León Febres Cordero (1984-1988), negó que desde la Casa Militar se impartieran disposiciones contra grupos subversivos como AVC. La audiencia incluyó una suspensión para almorzar y se reinstaló cerca de las 15:00, con la continuación de las pruebas de la Fiscalía.

El abogado Juan Pablo Albán, representante de la acusación particular, señaló que los testimonios presentados hasta el momento respaldan la teoría del caso: la ausencia de protocolos legales en la detención, como boleta de captura, comunicación a la Policía o reporte al comandante de brigada.

La Fiscalía busca demostrar un ataque sistemático contra población civil, figura tipificada como imprescriptible en la Constitución ecuatoriana. El proceso ha registrado fallecimientos de una víctima (Luis Vaca en 2021) y varios testigos, lo que ha reducido el número de declaraciones. La audiencia se extenderá varios días más para evacuar el resto de pruebas periciales y documentales.