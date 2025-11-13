COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Justicia

Audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad avanza al quinto día en Corte Nacional de Justicia

Seis militares en servicio pasivo, entre ellos un exministro de Defensa y un médico, enfrentan cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Audiencia de Caso Vaca y otros. (Fotografía: @FiscalíaEcuador en X)
Audiencia de Caso Vaca y otros. (Fotografía: @FiscalíaEcuador en X)
Audiencia de Caso Vaca y otros. (Fotografía: @FiscalíaEcuador en X)
Audiencia de Caso Vaca y otros. (Fotografía: @FiscalíaEcuador en X)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se reinstaló el quinto día de la audiencia de juicio en el caso Vaca y Otros, conocido también como caso Alfaro Vive Carajo, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Seis militares en servicio pasivo, entre ellos un exministro de Defensa y un médico, enfrentan cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Luis Vaca (fallecido), Susana Cajas y Francisco Javier Jarrín, ocurrida el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas.

Audiencia de Caso Vaca y otros; y testimonios clave

La diligencia, a cargo del Tribunal conformado por los jueces Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz, cuenta con la presencia del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón Argudo. La Fiscalía General del Estado continúa la práctica de pruebas testimoniales, de un total inicial de 66 testigos, aunque varios han fallecido o presentan problemas de salud. En la sesión anterior realizada el miércoles 12 de noviembre, se evacuaron 10 declaraciones, incluyendo las de generales que comandaban unidades militares en 1985.

Según reporta el portal Radio Pichincha, el testigo Francisco Izurieta declaró sobre su labor entre 1984 y 1987 en el Destacamento de Inteligencia Pichincha, adscrito a la Brigada de Infantería en el sur de Quito. Explicó que las funciones incluían contrainteligencia, contrasabotaje y seguimiento a “enemigos internos”, como organizaciones de delincuencia común y grupos como Alfaro Vive Carajo (AVC).

Izurieta mencionó haber recibido capacitación en técnicas de interrogatorio, donde una de ellas consistía en mostrarse “un poco enojado” para obtener información. Aclaró que no laboró en la Contrainteligencia Quito (CIQ) en la época de los hechos, sino que llegó allí en 1993, y que el CIQ dependía del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto, sitio al que fueron trasladadas las víctimas tras su detención.

Declaraciones y argumentos de las partes procesales

Posteriormente, el general Jorge Salinas, exedecán del presidente León Febres Cordero (1984-1988), negó que desde la Casa Militar se impartieran disposiciones contra grupos subversivos como AVC. La audiencia incluyó una suspensión para almorzar y se reinstaló cerca de las 15:00, con la continuación de las pruebas de la Fiscalía.

El abogado Juan Pablo Albán, representante de la acusación particular, señaló que los testimonios presentados hasta el momento respaldan la teoría del caso: la ausencia de protocolos legales en la detención, como boleta de captura, comunicación a la Policía o reporte al comandante de brigada.

La Fiscalía busca demostrar un ataque sistemático contra población civil, figura tipificada como imprescriptible en la Constitución ecuatoriana. El proceso ha registrado fallecimientos de una víctima (Luis Vaca en 2021) y varios testigos, lo que ha reducido el número de declaraciones. La audiencia se extenderá varios días más para evacuar el resto de pruebas periciales y documentales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO