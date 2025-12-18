Todo Ecuador podrá ver en vivo la audiencia por la fuga de alias ‘Fede’

La audiencia por la fuga de alias ‘Fede’ (Rolando Federico Gómez Quinde) se desarrollará de forma pública este jueves 18 de diciembre. El juez Jairo García dispuso que la diligencia se transmita en vivo a través de YouTube, con el objetivo de permitir que la ciudadanía siga el desarrollo del caso en tiempo real.

El magistrado preside la causa en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. La diligencia corresponde a la fase preparatoria y evaluatoria de juicio, una etapa decisiva dentro del proceso penal.

Audiencia por la fuga de alias ‘Fede’ entra en fase decisiva

La audiencia está convocada para las 17:00. Durante la diligencia, el juez evaluará los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado y resolverá si existen fundamentos suficientes para llamar a juicio a los procesados o disponer su liberación dentro de esta causa penal.

El proceso se inició tras la fuga registrada en junio desde la Penitenciaría del Litoral, un hecho que activó investigaciones penales por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía sostiene que la evasión respondió a una estructura criminal coordinada.

Alias ‘Fede’ y los implicados en el proceso penal

Alias ‘Fede’, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Choneros, enfrenta este proceso luego de su recaptura en Colombia en octubre. Las autoridades lo señalan como una figura clave dentro del esquema delictivo investigado por la Fiscalía.

En el expediente constan además 19 militares, dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), un médico y otro interno del sistema penitenciario. La Fiscalía atribuye a este grupo una participación directa en los hechos que facilitaron la fuga.

Defensa cuestiona la tipificación del delito

Con el objetivo de garantizar el acceso público a la diligencia, el juez dispuso que la Coordinación Provincial de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura difunda la convocatoria de la audiencia en sus plataformas digitales institucionales, para facilitar la conexión ciudadana a la transmisión.

Por su parte, la defensa de los militares cuestiona la tipificación del delito imputado por la Fiscalía. Sostiene que la figura de delincuencia organizada se aplica a conductas vinculadas a delitos sancionados con penas mayores a cinco años de prisión.

Defensa busca el sobreseimiento de los procesados

Los abogados defensores argumentan que la evasión de un centro carcelario contempla sanciones de hasta tres años de prisión. Con base en este criterio jurídico, buscan que el juez disponga el sobreseimiento de sus defendidos dentro de esta causa penal.

La resolución que se adopte en la audiencia por la fuga de alias ‘Fede’ marcará el rumbo del proceso judicial y definirá si el caso avanza a la etapa de juicio o queda archivado en esta fase preliminar. (07)