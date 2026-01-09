Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

La jueza Romy Lerner presidió desde la tarde de este jueves 8 de enero una audiencia migratoria contra el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano. La cita se dio en el Centro de Procesamiento Krome North, dependiente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El procedimiento aborda la detención de Serrano desde el 7 de agosto de 2025 por presunta extensión ilegal de su permanencia en territorio estadounidense.

Según diario El Universo, allí se evalúa su solicitud de asilo y decidir sobre una posible deportación. José Serrano, procesado en Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, alega riesgos al regresar. Mientras las autoridades de EE.UU. intervienen para exponer sus argumentos.

La diligencia, que no podría extenderse varios días no consecutivos. Sin embargo, incluye exposiciones de la defensa sobre temores de persecución en Ecuador y contrargumentos del Gobierno estadounidense. El portal Primicias, José Serrano intentó cambiar de abogado durante la audiencia, pero la jueza Lerner denegó la petición. Días antes, el 6 de enero de 2026, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida autorizó la sustitución de su defensor principal, Robert Sheldon, por Andrew William Clopman. Este último es especialista en litigios federales y habeas corpus contra el ICE.

Detención y condiciones en Krome North

José Serrano permanece detenido en Krome North desde hace 155 días, tras su arresto a las afueras de su casa en Miami por exceder el tiempo autorizado en su visa de turismo. El centro, criticado por organizaciones como Human Rights Watch por condiciones de hacinamiento, alberga a personas en procesos administrativos. También con antecedentes penales. La audiencia, originalmente programada para el 19 de noviembre de 2025, fue diferida sin explicaciones detalladas hasta enero de 2026.

La nueva defensa de Serrano presentó una moción para archivar una “Primera Petición Verificada Enmendada” de habeas corpus, cuestionando la legalidad de la detención. Este recurso busca reactivar la vía judicial federal para su liberación. Previamente, el 29 de octubre de 2025, la magistrada Marty Fulgueira Elfenbein desestimó el habeas corpus original por falta de jurisdicción, pero sin perjuicio, permitiendo reapresentaciones ajustadas.

Intentos previos de liberación y argumentos de la defensa

En septiembre de 2025, la defensa anterior solicitó liberación bajo fianza, argumentando que Serrano no representaba peligro y había ingresado legalmente. Sin embargo, las audiencias se postergaron repetidamente por la complejidad del caso y el volumen de documentación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sheldon describió el estado de Serrano como “frustrado” por ser tratado “como un criminal” sin condenas en EE.UU., y sugirió posibles acuerdos políticos entre Washington y Quito, aunque el Departamento de Justicia lo negó.

La audiencia actual es la instancia final para debatir los méritos de la solicitud de asilo, donde Serrano debe exponer evidencias de persecución y enfrentar interrogatorios de fiscales estadounidenses. Si se decide la deportación, Serrano llegaría directamente a prisión en Ecuador, donde enfrenta orden de prisión preventiva.

Procesamiento en Ecuador y medidas cautelares

En Ecuador, José Serrano, procesado desde el 3 de septiembre de 2025, en el caso Magnicidio FV por el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Junto a él, son investigados Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. Este último recluido en la Cárcel 4 de Quito cumpliendo penas por corrupción en salud y justicia. Inicialmente, a Jordán y Serrano se les impuso presentación periódica en el Consulado de Ecuador en Miami. Pero tras apelación, se reformó a prisión preventiva, similar a Aleaga y Salcedo.

Jordán, Aleaga y Serrano han apelado la prisión preventiva, pendiente de audiencia. Además, está prevista para el 28 de enero de 2026 la vinculación de tres cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría (alias Pipo), Esteban Aguilar (alias Lobo Menor) y Luis Arboleda (alias Gordo Luis), en el mismo caso. (24)