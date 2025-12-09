COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Oceanía

Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años

La nueva ley de Australia sanciona directamente a las redes sociales, no a los adolescentes infractores ni a sus padres.
La nueva ley no sanciona a los adolescentes que entren a redes sociales.
La nueva ley no sanciona a los adolescentes que entren a redes sociales.
La nueva ley no sanciona a los adolescentes que entren a redes sociales.

Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años después de que haya entrado en vigor este martes la ley aprobada por el Parlamento y propuesta por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese para mejorar el bienestar psicológico y social de los menores de edad.

La nueva ley de Australia

La prohibición, que ha entrado en vigor a medianoche, afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming (transmisión). Entre estas se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick.

El texto especifica que las diez empresas mencionadas deben tomar “medidas razonables” para evitar que los menores de 16 años tengan una cuenta activa en sus plataformas. Además, detalla que en caso de que no se cumplan dichas restricciones podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de dólares australianos.

Las plataformas sociales empezarán a borrar a partir de este martes las cuentas utilizadas por menores de 16 años. También comenzarán a pedir a los usuarios nuevos que demuestren su edad con distintos métodos de verificación. Estos serían presentar un documento de identidad o realizar un escaneo facial.

No obstante, la ley no impide que los menores de 16 años puedan acceder sin estar registrados. Algunas redes sociales que de momento no se encuentran dentro de las restricciones son Discord, WhatsApp y Steam Chat.

La consideran un medida pionera

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, defendió el domingo que la medida, una “iniciativa pionera a nivel mundial”, será “uno de los mayores cambios sociales y culturales” en el país y se convertirá en “motivo de orgullo nacional en los años venideros”.

“Australia establece la edad legal para consumir alcohol en 18 años porque nuestra sociedad reconoce los beneficios que este enfoque ofrece tanto para el individuo como para la comunidad. El hecho de que los adolescentes encuentren la manera de beber ocasionalmente no resta valor a contar con una normativa nacional clara”, comparó en un comunicado.

El primer ministro argumentó que gracias a la prohibición “los niños tendrán más tiempo para ser niños y los padres tendrán mayor tranquilidad”. “Esta ley busca facilitarles conversaciones con sus hijos sobre los riesgos y daños de usar Internet”, aseveró.

Padres y menores de Australia no serán sancionados

El Senado de Australia aprobó a finales de noviembre la medida después de que la Cámara de Representantes diera ‘luz verde’ al texto.

Cabe mencionar que la ley que descarta castigos para los usuarios o los padres de los menores, y pone el foco en las empresas.

Según Elon Musk, propietario de X, la ley es una forma de controlar “por la puerta de atrás” el acceso a Internet de los australianos.  Otras empresas han criticado la falta de concreción de la medida, que no impone ningún sistema de verificación para bloquear el acceso a los menores de 16 años.

