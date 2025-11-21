COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Detalles inéditos sobre la autopsia de Selena Quintanilla reavivan el impacto de su trágico asesinato

La autopsia de Selena Quintanilla revela que la cantante murió por una hemorragia masiva tras recibir un disparo. Detalles inéditos salen a la luz a 30 años de su asesinato.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Selena Quintanilla, la Reina del Tex-Mex, sigue siendo noticia a más de tres décadas después de su trágica muerte. El portal Us Weekly reveló información inédita sobre la autopsia que determinó las causas de su fallecimiento.

El informe, levantado por el forense Lloyd White, detalla paso a paso las heridas que acabaron con la vida de la artista. Las revelaciones muestran el impacto de su trágico asesinato y la magnitud del daño físico que sufrió.

Detalles clave de la autopsia de Selena Quintanilla

Según el informe oficial, Selena murió “a consecuencia de una hemorragia interna y externa exanguinante, es decir, un sangrado masivo, debido a una herida de bala perforante en el tórax”. Esta descripción revela con exactitud cómo el disparo provocó su muerte.

El documento destaca que la bala ingresó en la zona torácica y siguió un recorrido devastador: desde las costillas hasta el lóbulo pulmonar superior, antes de atravesar la pared torácica de la cantante.

El reporte del médico forense del condado de Nueces, Texas, detalla que se detectó “un orificio de salida en la parte superior derecha del tórax anterior”. La trayectoria de la bala lesionó gravemente la arteria subclavia, causando la muerte inmediata de Selena.

Tras este análisis, se confirmaron las hipótesis sobre la violencia del ataque. La evidencia forense recabada durante la investigación fortalece la versión de los hechos ocurridos aquel 31 de marzo de 1995, en el Motel Days Inn de Corpus Christi, Texas.

El impacto de su trágico asesinato

La revelación de estos detalles coincide con la memoria y legado de Selena, quien marcó una época en la música latina. Su asesinato a manos de Yolanda Saldívar sigue conmocionando al mundo y generando interés mediático.

El informe no solo aporta información técnica sobre la causa de muerte de Selena Quintanilla , sino que también profundiza en la dimensión de la tragedia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO