Autoridades confirman al menos 22 víctimas mortales tras derrumbe de dos edificios en Marruecos

El derrumbe de dos inmuebles contiguos ocurrido este miércoles en la ciudad de Fez, Marruecos, dejó al menos 22 muertos y 16 heridos. Las autoridades investigan las causas técnicas del colapso para determinar posibles incumplimientos en las normas de construcción.

Balance de víctimas y primeras intervenciones

Las autoridades marroquíes confirmaron que el colapso de los dos edificios dejó al menos 22 personas fallecidas y 16 heridas, entre ellas varias en estado grave. Este balance es preliminar, dado que continúan las operaciones de rescate y no se descarta que la cifra pueda aumentar en las próximas horas.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para extraer a las víctimas de entre los escombros, estabilizar a los heridos y evacuar viviendas cercanas ante el riesgo de nuevos derrumbes. Las labores se concentran en garantizar la seguridad del perímetro y acelerar la búsqueda en las zonas con mayores posibilidades de supervivencia.

Los funcionarios locales informaron que la prioridad inmediata es la atención médica de los heridos y la identificación de las víctimas, mientras continúan los trabajos para retirar material colapsado y asegurar la zona afectada.

Características de los edificios y antecedentes del proyecto

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los dos inmuebles derrumbados tenían cuatro plantas cada uno y estaban ubicados en el barrio Al Mustaqbal. Fueron construidos en 2006 como parte del programa estatal ‘Fez, ciudad sin barrios chabolistas’, diseñado para mejorar las condiciones habitacionales de residentes del duar Ain Smen mediante un modelo de construcción autónoma supervisado por el gobierno.

Este programa buscaba reemplazar viviendas precarias por estructuras más estables, aunque bajo la responsabilidad de construcción directa de los beneficiarios. Las autoridades ahora analizan si en el proceso se produjeron incumplimientos de normas urbanísticas o deficiencias técnicas que contribuyeran al colapso.

La agencia estatal marroquí MAP informó que la pesquisa oficial contempla la revisión de documentos de construcción, permisos y posibles alertas previas relacionadas con el estado de los edificios.

Investigaciones en curso y revisión técnica

Las autoridades han abierto investigaciones judiciales, técnicas y administrativas para determinar qué provocó el derrumbe. Los equipos especializados trabajan en la evaluación de la estructura, la calidad de los materiales empleados y el cumplimiento de los estándares establecidos en la normativa marroquí de urbanismo.

El objetivo es identificar si existieron fallas en la base estructural, problemas de mantenimiento o alteraciones posteriores a la construcción. Por el momento, no se han determinado las causas exactas, y el análisis se mantiene en fase preliminar.

Paralelamente, se ha iniciado la recopilación de testimonios de vecinos, sobrevivientes y testigos del hecho. Esto con el fin de establecer una línea de tiempo clara previa al colapso y cualquier señal de riesgo que haya sido reportada.

Contexto urbano y preocupaciones sobre la seguridad estructural

El derrumbe ocurre en un contexto en el que Marruecos enfrenta desafíos en materia de seguridad de edificaciones urbanas, particularmente en zonas con crecimiento acelerado y construcciones realizadas bajo programas de reubicación.

Las autoridades han advertido en diversas ocasiones sobre la necesidad de reforzar los controles técnicos en áreas populares y revisar edificaciones antiguas o levantadas de manera autónoma. Este incidente reaviva la discusión sobre la supervisión de proyectos sociales de vivienda y la necesidad de mecanismos más rigurosos de inspección.

En ciudades históricas como Fez, que combinan estructuras antiguas con zonas de expansión reciente, especialistas han señalado la importancia de actualizar estudios de riesgo y reforzar la vigilancia urbana para prevenir colapsos de este tipo.

Impacto en la comunidad tras colapso de edificio

Los residentes del barrio Al Mustaqbal fueron parcialmente evacuados para evitar nuevos accidentes, mientras se evalúa la estabilidad de las construcciones cercanas. Las autoridades locales coordinaron la habilitación de espacios temporales para las familias afectadas.

Los equipos de rescate continuarán operando hasta descartar la presencia de más personas atrapadas. Una vez finalizadas estas tareas, las conclusiones de la investigación determinarán si hubo responsabilidades administrativas o técnicas. Además se analiza si corresponde revisar proyectos similares construidos bajo el mismo programa estatal.

El gobierno marroquí aseguró que mantendrá informada a la población y que reforzará las medidas destinadas a prevenir riesgos estructurales en zonas urbanas vulnerables.