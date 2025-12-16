Autoridades investigan hecho que dejó una vendedora de bingo fallecida, en Mocache

Una mujer dedicada a la venta de tablas de bingo falleció la mañana de ayer, lunes15 de diciembre, tras un incidente ocurrido en la avenida 28 de Mayo, en el centro del cantón Mocache, provincia de Los Ríos. La Policía investiga este hecho para determinar responsabilidades.

Momentos de preocupación se vivieron en pleno centro del cantón Mocache luego de que un suceso alterara la tranquilidad habitual de la zona comercial. Varias personas que se encontraban en el sector se alejaron del lugar tras percatarse de la situación, mientras se solicitaba asistencia de emergencia.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la avenida principal 28 de Mayo, a la altura de una gasolinera, donde en cuestión de segundos se produjo el incidente que dejó a la mujer gravemente afectada sobre la calzada.

La víctima fue identificada como Alexandra Quispe Gutiérrez. La mujer se dedicaba a la venta de tablas de bingo al momento de lo ocurrido. Tras el hecho, personas del sector la auxiliaron y trasladaron de inmediato a una casa de salud del cantón.

Atención médica y confirmación del fallecimiento

La mujer quedó ingresada al centro de salud de Mocache para recibir atención médica urgente. Personal sanitario activó los protocolos correspondientes con el objetivo de estabilizarla debido a la gravedad de su estado.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, información que fue comunicada a sus familiares. La noticia generó consternación entre allegados, vecinos y comerciantes que conocían a la víctima por su actividad cotidiana en el sector.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido un parte oficial detallando las causas clínicas del deceso, información que forma parte del proceso investigativo en curso.

Investigación policial en curso

Tras el suceso, personal de la Policía Nacional acudió al lugar para acordonar el área y realizar los procedimientos de rigor, incluyendo la recopilación de testimonios y el levantamiento de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades informaron que se mantienen investigaciones abiertas para identificar a los responsables del hecho. Como parte del proceso, se analizan cámaras de seguridad del sector y se recaban declaraciones de testigos presenciales.

De manera preliminar se conoció que la mujer habría fallecido tras un intento de asalto o una presunto extorsión. Sin embargo, no se ha brindado mayores detalles del suceso.

Contexto local y llamado a la colaboración

El centro de Mocache es una zona de alta actividad comercial y tránsito peatonal, especialmente durante las mañanas. Vecinos del sector señalaron que la presencia de vendedores informales es habitual en la avenida 28 de Mayo, lo que convierte al área en un punto concurrido.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer los hechos, garantizando confidencialidad a quienes aporten datos relevantes para la investigación.

El caso ha generado un impacto significativo en la comunidad local, mientras se espera que en los próximos días se emita un informe oficial con mayores detalles sobre este lamentable suceso que enluta a una familia de Mocache (12).