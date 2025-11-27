COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crónica

Hallan en una fosa los cuerpos de dos trabajadores de Petroecuador secuestrados hace una semana

Los dos empleados de Petroecuador estaban reportados como desaparecidos desde el 19 de noviembre.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Autoridades localizaron los cuerpos de Edwin Lara, de 34 años, y Pastor Arias, de 39 años, ambos trabajadores de estaciones de captación de gas de Petroecuador.
Militares acompañan a los técnicos y operarios de Petroecuador en las inspecciones por el Oriente ecuatoriano.
Autoridades localizaron los cuerpos de Edwin Lara, de 34 años, y Pastor Arias, de 39 años, ambos trabajadores de estaciones de captación de gas de Petroecuador.
Militares acompañan a los técnicos y operarios de Petroecuador en las inspecciones por el Oriente ecuatoriano.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO