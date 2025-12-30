COMUNIDAD POR USD 1
Av. Maldonado contará con cruce peatonal accesible tras retiro de puente de bajo uso en Quito

Un cruce peatonal a nivel de calzada sustituirá un puente peatonal de bajo uso en la av. Maldonado, al sur de Quito, como parte de una obra municipal de movilidad segura.
El Municipio de Quito inició la construcción de un cruce peatonal seguro y accesible en la av. Maldonado, que reemplazará un puente de bajo uso.

Un nuevo puente

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito inició, el 23 de diciembre de 2025, la construcción de un cruce peatonal seguro en la avenida Pedro Vicente Maldonado, sur de la ciudad, para mejorar la accesibilidad y reducir riesgos viales.

La intervención se ejecuta en la intersección de la av. Maldonado con las calles 21 de Agosto y Las Lajas, en los barrios Unión Nacional y El Paraíso de Guajaló. La obra sustituirá un puente peatonal existente.

Según información municipal, el puente presentaba bajo uso, deterioro estructural y deficiencias de accesibilidad, lo que motivó la evaluación técnica para una alternativa a nivel de calzada.

Estudios de movilidad determinaron que más del 90 % de los peatones cruzan actualmente por la calzada. Pese a la infraestructura elevada, lo que evidenció la necesidad de un cruce seguro.

Componentes técnicos del nuevo cruce

El proyecto contempla cruces peatonales a nivel de calzada, con rampas accesibles, refugios peatonales y rehabilitación de aceras mediante adoquines podotáctiles para personas con discapacidad visual.

Además, se ejecuta señalización horizontal y vertical, junto con calibración semafórica, para ordenar el tránsito y priorizar el paso peatonal en el sector intervenido.

La Secretaría de Movilidad emitió criterio técnico favorable tras constatar las condiciones del puente y la demanda real de cruce a nivel, conforme a estándares de accesibilidad universal.

Desmontaje del puente y cronograma

El desmontaje del puente peatonal se realizará del 5 al 7 de enero de 2026, en horario nocturno, entre 22h00 y 04h00, para reducir impactos en la circulación vehicular.

Durante esas jornadas se aplicarán cierres viales totales, debidamente coordinados con los organismos de tránsito, según informó el Municipio de Quito.

La obra tendrá una duración aproximada de 45 días, periodo en el que se mantendrán medidas de seguridad.

Beneficiarios y alcance territorial

La intervención beneficiará a más de 133 mil habitantes de la parroquia, especialmente de los barrios Unión Popular. Además de El Paraíso de Guajaló, Solanda y La Argelia.

Autoridades municipales indicaron que el proyecto busca mejorar la seguridad vial, reducir riesgos de atropellamiento. Además de facilitar la movilidad peatonal en un eje de alto flujo.

