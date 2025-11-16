Avanza la Consulta Popular y Referéndum 2025 en Puerto Limón con participación limitada en la primera hora

La Consulta Popular y Referéndum 2025 iniciaron este domingo 16 de noviembre de 2025 en la Unidad Educativa Puerto Limón, donde unos 250 votantes acudieron en la primera hora, aunque en el recinto están registrados cerca de 9.500 electores.

El proceso se desarrolla en Santo Domingo de los Tsáchilas desde las 07:00, porque las autoridades habilitaron cinco recintos para atender a la parroquia. La baja presencia inicial genera atención por el lento flujo observado.

Inicio de la jornada

El personal designado abrió las puertas a tiempo y recibió a los primeros ciudadanos, aunque el ambiente mostró escaso movimiento. Además, los coordinadores confirmaron que las mesas trabajaron con normalidad. La Unidad Educativa Puerto Limón figura como uno de los puntos con mayor número de empadronados.

Las filas cortas permitieron un proceso rápido, debido a que los votantes ingresaron sin demoras. Asimismo, los funcionarios verificaron documentos y guiaron a los asistentes. El flujo constante, aunque pequeño, avanzó sin incidentes. El dato de unos 250 votantes en la primera hora refleja un ritmo bajo frente al total registrado. Por eso, los delegados prevén un incremento durante el mediodía.

Contexto local

Puerto Limón es una parroquia rural con población dispersa, y esta característica incide en los patrones de asistencia. También influye la distancia entre los sectores y los recintos habilitados. La jornada avanza con vigilancia policial externa y apoyo de guías electorales.

Los electores han recibido información sobre el contenido de la Consulta Popular y Referéndum 2025, porque la capacitación buscó aclarar dudas. Además, las papeletas incluyen temas que generaron debate en días previos. La comunidad mantiene interés, aunque el movimiento inicial fue bajo.

Los responsables del Consejo Nacional Electoral monitorean cada punto, debido a que la parroquia registra alta concentración de electores. Este seguimiento permitirá detectar cambios en los patrones de asistencia mientras avanza el día.

Proyección

Los funcionarios esperan un aumento progresivo conforme avance la mañana. También anticipan mayor movimiento al cierre, ya que muchos habitantes trabajan en fincas y acuden después.