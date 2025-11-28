COMUNIDAD POR USD 1
Avianca paraliza más del 70% de su flota A320 por actualización urgente de software

Hace 5 meses
Mundo
Global

Avianca paraliza más del 70% de su flota A320 por actualización urgente de software

La aerolínea cerró este viernes 28 de noviembre la venta de boletos para viajes hasta el 8 de diciembre.
Más de 100 aviones de Avianca quedan en tierra tras alerta global de Airbus sobre software A320. Foto: Avianca
Más de 100 aviones de Avianca quedan en tierra tras alerta global de Airbus sobre software A320. Foto: Avianca

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La aerolínea colombiana Avianca anunció este viernes 28 de noviembre que más del 70% de sus aviones de la familia Airbus A320 deberán permanecer en tierra para recibir una actualización urgente de software, ordenada por el fabricante europeo Airbus. La medida afectará de forma significativa las operaciones de la compañía durante los próximos diez días.

El problema fue detectado por Airbus tras identificar un fallo en el sistema de control de vuelo que puede activarse por exposición prolongada a rayos solares directos. Según la información suministrada por el fabricante, el incidente afecta a más de la mitad de los A320 operativos en todo el mundo.

Impacto inmediato en pasajeros y rutas

Avianca, que opera cerca de 700 vuelos diarios y conecta más de 80 destinos en 25 países de América y Europa, cerró este viernes la venta de boletos para viajes hasta el 8 de diciembre. La decisión busca facilitar el reacomodo de los pasajeros afectados en los vuelos que sí podrán operar normalmente.

La aerolínea informó que contactará directamente a los viajeros con itinerarios alterados para ofrecerles opciones de cambio, reembolso o protección en otros vuelos disponibles. Los aviones solo serán inmovilizados al llegar a sus bases de mantenimiento programadas, lo que permitirá mantener parte de la operación en los próximos días.

Alcance técnico de la actualización

Avianca cuenta actualmente con una flota superior a 140 aeronaves, de las cuales la gran mayoría son modelos A320 (A319, A320 y A321). Esto significa que más de 100 aviones de la compañía quedarán temporalmente fuera de servicio conforme vayan llegando a mantenimiento.

No es la primera vez que la familia A320 enfrenta revisiones técnicas globales. En 2019 y 2023, Airbus emitió directivas de aeronavegabilidad relacionadas con sensores de ángulo de ataque y sistemas de control de vuelo que obligaron a inspecciones masivas en miles de aviones en todo el mundo. En ninguno de esos casos se reportaron accidentes relacionados directamente con los fallos detectados.

Prioridad de seguridad

Avianca reiteró que la seguridad de pasajeros y tripulación es su máxima prioridad y que realizará las modificaciones exigidas por Airbus con la mayor rapidez posible. La compañía forma parte del Grupo Abra y mantiene liderazgo en Colombia, Ecuador y Centroamérica, con una de las redes más extensas de la región.

Los pasajeros pueden consultar el estado de sus vuelos y las alternativas disponibles a través del sitio web oficial de Avianca o contactando el centro de atención telefónica.

