Bad Bunny fue el artista más escuchado globalmente en Spotify durante el 2025: ¿Quién lidera el ranking en Ecuador?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado el artista más reproducido en Spotify Wrapped 2025, con más de 19.8 mil millones de streams a nivel global.

Así lo anunció la plataforma este miércoles, 3 de diciembre de 2025, para revelar los hábitos de escucha anuales de sus usuarios y celebrar los logros de la industria musical.

Spotify Wrapped 2025 sorprende a los usuarios

Spotify inició la temporada de resúmenes con el despliegue de Wrapped 2025, disponible desde este miércoles. La experiencia se describe como “más grande, audaz, cautivadora y reveladora”, incorporando nuevas funciones como “Top Albums”, “Listening Age” y “Wrapped Party” para comparar hábitos con amigos.

Además, esta edición compila datos de reproducciones, playlists y momentos clave, permitiendo a usuarios compartir sus tops en redes sociales.

Wrapped, lanzado en 2016, ha crecido anualmente, reflejando tendencias globales y fomentando interacciones entre oyentes.

Dominio de Bad Bunny en rankings globales

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es el cantante más escuchado a nivel mundial por cuarta vez en seis años, tras liderar en 2020, 2021 y 2022. El top 5 global incluye a Taylor Swift en segundo lugar, seguida por The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

Mientras que el álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny, encabeza la lista de discos más reproducidos, con ‘Un Verano Sin Ti’ reapareciendo en el décimo puesto. Esta doble presencia resalta la influencia continua del ‘Conejo Malo’ en el reggaetón y géneros latinos.

Por otra parte, la canción más escuchada mundialmente es ‘Die With A Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars, con 1.7 mil millones de reproducciones. Le siguen ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish, ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars, ‘Ordinary’ de Alex Warren y ‘DtMF’ de Bad Bunny.

Tendencias en Estados Unidos y Reino Unido

En Estados Unidos, Taylor Swift mantiene el liderazgo por tercer año consecutivo, seguida por Drake, Morgan Wallen, Kendrick Lamar y Bad Bunny. La canción top es ‘Luther’ de Kendrick Lamar y SZA, mientras que el álbum más reproducido es ‘I’m the Problem’ de Morgan Wallen.

En el Reino Unido, Swift también lidera entre artistas, con ‘Ordinary’ de Alex Warren como canción favorita y ‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter como disco principal. Estas variaciones regionales ilustran la diversidad de preferencias en mercados clave.

¿Quién es favorito en Spotify Ecuador?

En Ecuador, la tendencia se mantiene con Bad Bunny como el artista más escuchado del 2025.

El top 10 de cantantes más populares de acuerdo a Spotify es:

Bad Bunny. Feid. Beéle. Rauw Alejandro. Karol G. Jombriel. Quevedo. Fuerza Régida. J Balvin. Myke Towers.

Mientras que el ranking de canciones más escuchadas en Ecuador también es de mayoría urbana: