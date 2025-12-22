Bad Bunny y J Balvin sellan reconciliación pública durante concierto en México

La noche del domingo, 21 de diciembre, en el Estadio GNP de la Ciudad de México, Bad Bunny y J Balvin compartieron escenario y confirmaron públicamente el fin de su distanciamiento, durante el cierre de la etapa mexicana del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

El momento del reencuentro en tarima

La aparición de J Balvin se produjo hacia el tramo final del concierto, cuando Bad Bunny lo invitó a subir al escenario ante miles de asistentes. En ese espacio, ambos artistas intercambiaron mensajes en los que reconocieron diferencias pasadas y subrayaron el respeto mutuo que mantienen en la actualidad.

“Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa”, expresó Balvin ante el público. El colombiano añadió que el proceso vivido entre ambos forma parte de una etapa de madurez: “El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”.

Bad Bunny respondió destacando el valor de una conversación previa y el aprecio que mantiene por su colega. “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que te quiero mucho”, señaló, al tiempo que reconoció haber ofrecido disculpas por cualquier diferencia existente.

Conversación previa entre J Balvin y Bad Bunny

Desde el escenario, el artista puertorriqueño explicó que la reconciliación ocurrió semanas atrás, pero que ambos decidieron esperar el momento adecuado para hacerla pública.

“Tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartirlo en tarima, y qué bueno que fue aquí en México”, dijo Bad Bunny.

Los artistas destacaron la elección de Ciudad de México como escenario del anuncio, y resaltaron la conexión con el público mexicano y el papel del país dentro de la gira internacional.

Contexto del distanciamiento entre J Balvin y Bad Bunny

El alejamiento entre ambos se hizo evidente tras el lanzamiento del álbum Oasis en 2019, un proyecto conjunto que marcó un punto alto en sus carreras. Posteriormente, declaraciones indirectas y la ausencia de nuevas colaboraciones alimentaron la percepción de una ruptura profesional, aunque ninguno realizó referencias directas al conflicto durante ese periodo.

La reconciliación pública en México cierra ese capítulo y confirma que no existen diferencias vigentes entre los artistas.

Invitados especiales y detalles del show

El concierto también contó con la participación del cantante mexicano Natanael Cano, quien estuvo como invitado especial en la última fecha de Bad Bunny en la capital. Junto al puertorriqueño interpretó Soy El Diablo (Remix), tema que, según informaron, solo se incluyó en esta presentación y no formará parte del resto de la gira.

Durante su aparición, J Balvin vistió una chamarra con la palabra “México” en el pecho y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la espalda. En el escenario se desplegaron las banderas de México y Puerto Rico, en un gesto simbólico del encuentro.

Reacciones y cierre del concierto

Tras el show, J Balvin compartió en redes sociales una imagen acompañada del mensaje: “Crecimos, maduramos y ahí vamos”. Bad Bunny, por su parte, cerró el concierto con mensajes de agradecimiento al público mexicano, destacando la relación cercana que mantiene con el país y su relevancia dentro de la gira.