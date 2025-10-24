Bad Bunny y Karol G fueron los grandes ganadores de los Latin Billboard Music Awards

Bad Bunny y Karol G se llevaron los principales galardones en la 31ª edición de los Latin Billboard Music Awards, celebrada la noche del jueves 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

El evento, transmitido por Telemundo, reconoció el rendimiento en charts de Billboard del período septiembre 2024-septiembre 2025, destacando éxitos comerciales y giras de artistas latinos.

La ceremonia, conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, contó con actuaciones en vivo de artistas como Rauw Alejandro y Grupo Frontera.

Bad Bunny destacó en los Latin Billboard

Bad Bunny obtuvo 11 premios, el mayor número de la noche, incluyendo Artista del Año, Hot Latin Songs Artist of the Year, Male y Álbum Latino del Año por Debí Tirar Más Fotos. Este álbum, lanzado en 2025, acumuló múltiples semanas en el top de las listas de Billboard.

Además, recibió el Top Latin Artist of the 21st Century, entregado por Rita Moreno durante la ceremonia. Otros reconocimientos para Bad Bunny incluyeron Top Latin Albums Artist of the Year, Male, Latin Rhythm Artist of the Year, Male y varias categorías de canciones como Streaming Song of the Year por «Baile Inolvidable».

Su dominio refleja 27 nominaciones previas, un récord histórico en los premios.

‘La Bichota’ sigue dejando huella

Karol G ganó seis premios, entre ellos Hot Latin Songs Artist of the Year, Female, Top Latin Albums Artist of the Year, Female y Latin Airplay Song of the Year por Si Antes Te Hubiera Conocido. Este sencillo también se llevó Global 200 Latin Song of the Year y Sales Song of the Year, destacando su impacto en streaming y ventas.

Su álbum Tropicoqueta contribuyó a victorias en Top Latin Rhythm Album of the Year y Global 200 Latin Artist of the Year.

Karol G, con 10 nominaciones, agradeció a sus fans en el escenario por el apoyo que impulsó su ascenso en 2025. «Ayer lo dije y lo repito en este mensaje : Gracias Diosito por que no se ha ido la capacidad de emocionarme con las cosas como si fuera siempre la primera vez! Celebrar mientras las cosas pasan porque algún día tal vez no. Gracias a ustedes por ser el fandom más poderoso único, maravilloso y fiel de todos los tiempos», escribió este viernes en Instagram.

Otras celebridades premiadas en los Latin Billboard

Shakira se adjudicó tres premios: Latin Pop Artist of the Year, Tour of the Year por su gira mundial y Latin Pop Song of the Year por Soltera. Su presentación en la gala incluyó un medley de éxitos, atrayendo a miles de espectadores.

Laura Pausini recibió el Premio Billboard Ícono por sus más de 30 años de carrera; Elvis Crespo recibió el Premio Salón de la Fama, y Peso Pluma el Premio Billboard Vanguardia.

Los Latin Billboard Music Awards, organizados por Billboard y Telemundo, se entregan desde 1990. Se trata de una de la gala de premios más importantes del mundo musical.