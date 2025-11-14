Bajo volumen ofensivo de la tricolor preocupa a los ecuatorianos previo al Mundial 2026

La selección de Ecuador empató 0-0 con Canadá el jueves 13 de noviembre de 2025 en el BMO Field de Toronto, en amistoso internacional de fecha FIFA, pese a la expulsión temprana de Ali Ahmed y en un duelo donde La Tri registró pocos tiros a portería en 90 minutos.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece mantuvo su racha invicta en 14 partidos durante 2025, pero las estadísticas del encuentro y de los últimos ocho juegos evidencian bajo rendimiento ofensivo, con solo tres goles anotados.

Estadísticas del partido ante Canadá

Ecuador dominó la posesión con 76 %, no cayó en fuera de juego y generó dos tiros de esquina, frente a cuatro de Canadá. La Tri cometió 20 faltas por nueve del rival, que jugó con diez hombres desde el minuto 6 por roja directa a Ali Ahmed.

En los últimos ocho partidos, Ecuador marcó tres goles y recibió dos, con una sola victoria (1-0 ante Argentina) y empates ante rivales como Estados Unidos, México y Canadá.

Voces de periodistas en redes sociales

El periodista manabita Ramón Morales Verduga señaló: “Ecuador sigue debiendo en la generación de juego ofensivo. La necedad (Sebastián Beccacece) de seguir poniendo de lateral a un jugador que siempre fue 8 como Alan Franco. Nos conformamos con pensar de que no perdemos y que tenemos 14 partidos invictos. En 8 partidos solamente hemos convertido 3 goles. Hemos empatado ante EEUU, Canadá y México. La pasamos mal en todos los sentidos ante esos rivales”.

Morales resaltó que Ecuador tiene “una buena generación defensiva”, pero recalca que en lo ofensivo la tricolor está debiendo. “He leído que muchos quieren la cabeza de Beccacece pero ¿quién nos garantiza que nos irá bien? Todo eso se debió pensar en la época eliminatoria donde Ecuador mantuvo este problema de funcionamiento ofensivo”, indicó Morales Verduga.

Diego Arcos publicó: “Ya no es casualidad […]. Esta invicta en 2025 y lleva 14 partidos sin perder, pero el rendimiento ofensivo o de creación de esta selección atraviesa una pobreza suprema”.

Otras reacciones especializadas

Santiago Bucaram escribió: “Ningún remate al arco en 90 minutos. Solo 3 goles en los últimos 8 partidos. Beccacece insiste en lo mismo, muy contenidos. Talentos desaprovechados”.

Arturo Magallanes indicó: “Ecuador no pierde hace 14 partidos, pero cada vez le cuesta más ganar. Ganó solo 1 de los últimos 8 partidos. […] La fase ofensiva depende del individualismo”.

Por su parte Hexon Barre comentó: “No tiene un plan de juego, le han dado un Ferrari a un chofer de carreta. La selección clasifica no por el DT, sino a pesar de Beccacece”.

Contexto de la preparación al Mundial 2026

Ecuador, clasificada al Mundial 2026, disputa amistosos para mejorar su posición en el ranking FIFA y aspirar al bombo 2 en el sorteo del 5 de diciembre. El próximo encuentro será ante Nueva Zelanda el 18 de noviembre en Nueva Jersey.

El bajo volumen ofensivo se ha repetido en la era Beccacece, con críticas sobre decisiones tácticas como el uso de Alan Franco como lateral y extremos a contrapierna en el duelo ante Canadá.

Este empate pone en riesgo la ubicación en el bombo 2 y genera debate sobre el funcionamiento colectivo a siete meses del Mundial, pese a la solidez defensiva que mantiene el invicto histórico de 14 partidos sin derrotas en 2025.