Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Balacera en exteriores de cárcel de mujeres de Guayaquil deja al menos dos muertos

Ecuador ha enfrentado una crisis de violencia carcelaria y en sus alrededores, con múltiples incidentes reportados que incluyen enfrentamientos y ataques armados.
2 minutos de lectura
El ataque armado en los exteriores de la penitenciaría dejó dos fallecidos. Foto:. Captura redes sociales
Una balacera registrada este viernes 19 de diciembre en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, ubicado en la vía a Daule junto a la Penitenciaría del Litoral, dejó al menos dos personas muertas, según reportes preliminares de medios locales.

El incidente ocurrió en la zona donde familiares de las internas suelen esperar para realizar trámites o ingresar a visitas, lo que provocó pánico entre los ciudadanos que se econtraban cerca al momento del ataque . Las autoridades no han confirmado oficialmente el número de víctimas ni los detalles del ataque.

Intervención de elementos de seguridad 

Tras recibir la alerta, efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se movilizaronal sitio. Procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen y evitar riesgos adicionales. Además, unidades especializadas iniciaron la recolección de evidencias, testimonios y otros elementos que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Violencia en zonas penitenciarias

El hecho se enmarca en un persistente clima de inseguridad alrededor de los centros penitenciarios del país, especialmente en el complejo de la vía a Daule en Guayaquil. En los últimos años, Ecuador ha enfrentado una crisis de violencia carcelaria y en sus alrededores, con múltiples incidentes reportados que incluyen enfrentamientos y ataques armados.

Por ejemplo, desde 2021, el sistema penitenciario ecuatoriano ha registrado cientos de muertes violentas en masacres internas, principalmente en la Penitenciaría del Litoral.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un alto número de fallecimientos en cárceles, muchos atribuidos a condiciones como tuberculosis y desnutrición, aunque este caso específico ocurrió en el exterior.

Investigación de hechos violentos

Las autoridades no han emitido hasta ahora un comunicado oficial sobre la identidad de las víctimas, posibles heridos adicionales o los motivos del ataque. Fuentes periodísticas indican que el hecho podría estar relacionado con la violencia que afecta las inmediaciones de estos centros penitenciarios donde transitan diariamente numerosos familiares y visitantes.

La Policía y las Fuerzas Armadas mantienen el control de la zona mientras avanzan las investigaciones. 

En lo que va de 2025, Ecuador ha superado récords históricos de homicidios, con miles de muertes violentas registradas, muchas vinculadas al crimen organizado.  (39)

