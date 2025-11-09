Balacera en Manta deja tres muertos, entre ellos un conocido creador de contenido

Tres personas fueron asesinadas a balazos la madrugada de este domingo 9 de noviembre de 2025, en el redondel de Inepaca, pleno centro de Manta, provincia de Manabí. Las víctimas —dos hombres y una mujer— se movilizaban en un vehículo blanco cuando fueron interceptadas por sicarios armados, quienes abrieron fuego y luego huyeron del lugar. Entre los fallecidos se encuentra Marcos Jonathan Palma Cevallos (32 años), reconocido tiktoker mantense, junto a Naomi Bonilla Cevallos (19) y Steven Damián Domínguez Mendieta (19).

Ataque en el corazón de la ciudad

El violento suceso ocurrió poco antes de la 01h00 sobre la avenida Malecón, una de las arterias más transitadas de Manta. Según testigos, las víctimas se desplazaban en un automóvil Chevrolet Aveo blanco cuando las persiguieron y las atacaron sujetos que se movilizaban en otro vehículo.

El vehículo quedó con más de 35 impactos de bala, la mayoría en el parabrisas y el costado del conductor. Los cuerpos los encontraron dentro del automóvil, sin que ninguno lograra salir con vida.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y Criminalística llegó minutos después para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios balísticos. A las víctimas las trasladaron al Centro Forense de Manta, donde se practicaron las autopsias correspondientes.

Víctimas y contexto familiar

Marcos Jonathan Palma, conocido por sus videos en TikTok, donde acumulaba casi 100.000 seguidores, era hermano del periodista Daniel Palma, presentador del noticiario nocturno de Televisión Manabita. Detrás de su figura pública, su historia familiar estaba marcada por la tragedia. En 2022, su hijo Thiago Palma, de seis años, falleció ahogado en una piscina de una unidad educativa durante una celebración escolar.

Fuentes cercanas confirmaron que Jonathan era padre de dos niños, quienes ahora quedan en la orfandad tras el ataque. Los acompañantes —Naomi Bonilla y Steven Domínguez— eran jóvenes mantenses que, según las primeras indagaciones, formaban parte de su círculo cercano.

Declaraciones policiales y avances de la investigación

En declaraciones desde el sitio del crimen, el mayor Cristhian Cozar, jefe de operaciones del Distrito Manta, informó que se hallaron 35 indicios balísticos calibre 9 milímetros dentro y alrededor del vehículo. “Lastimosamente se ha suscitado un hecho violento con tres víctimas, dos hombres y una mujer. El vehículo presenta múltiples impactos de bala. Las unidades investigativas están trabajando para dar con los responsables”, señaló el oficial.

Horas después, en una rueda de prensa en Portoviejo, el general Giovanni Naranjo, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, reveló detalles relevantes de la investigación. “Tenemos conocimiento de que el vehículo usado por los atacantes lo sustrajeron en Guayaquil hace seis días y posteriormente apareció incinerado. Este es el modus operandi de organizaciones delictivas que operan en la región”, explicó Naranjo.

El comandante agregó que el automóvil en el que se movilizaban las víctimas lo habían rentado. Además, que se indaga el motivo por el cual se pagó una suma considerable de dinero para mantenerlo en su poder durante dos meses.

Violencia en aumento en Manta

Este triple crimen eleva a 449 las muertes violentas registradas en el distrito policial Manta–Montecristi–Jaramijó. En lo que va de 2025, según cifras de la Policía Nacional. El año anterior cerró con más de 480 asesinatos, consolidando a Manta como uno de los distritos más violentos del país.

El incremento de homicidios es atribuido por las autoridades a la disputa entre bandas criminales por el control de rutas del microtráfico y del narcotráfico marítimo. Manta, por su ubicación estratégica como puerto pesquero y comercial, es considerada un punto clave para la salida de drogas hacia Centroamérica y Norteamérica.