Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Producción

Ecuador descarta afectación al banano tras brote de Fusarium raza 4 en El Oro

El Gobierno aseguró que el brote de Fusarium raza 4 en el banano ecuatoriano no impacta exportaciones, consumo local, precios ni calidad, tras activar protocolos técnicos inmediatos.
Banano ecuatoriano sin impacto por Fusarium raza 4.
Ecuador activó protocolos sanitarios tras detectar Fusarium raza 4 en El Oro y aseguró estabilidad total del banano. Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Banano ecuatoriano sin impacto por Fusarium raza 4.
Ecuador activó protocolos sanitarios tras detectar Fusarium raza 4 en El Oro y aseguró estabilidad total del banano. Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, confirmó que el brote de Fusarium raza 4 en el banano ecuatoriano no genera afectaciones comerciales ni sanitarias.

La detección ocurrió en una finca de la provincia de El Oro, donde se activaron controles técnicos desde el primer momento.

La autoridad explicó que el evento presenta una “afectación mínima”, contenida de forma inmediata mediante protocolos especializados. El foco identificado permanece confinado, bajo vigilancia permanente y sin evidencias de propagación hacia otras zonas productivas.

Fusarium raza 4 en el banano ecuatoriano no afecta exportaciones

Vega precisó que el hongo ataca únicamente a musáceas, como banano, plátano y orito, sin riesgo para el consumo humano. Por ello, el abastecimiento interno continúa con normalidad en mercados y cadenas de distribución del país.

“Además, este momento no existe afectación alguna a las exportaciones, consumo local, al precio ni a la calidad del banano ecuatoriano”, recalcó Vega.

El ministro sostuvo que Ecuador mantiene sin alteraciones sus compromisos comerciales internacionales.

Ante este escenario, el Ejecutivo declaró emergencia fitosanitaria para el sector bananero. La medida permite movilizar recursos estatales y cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y proteger a los productores.

Cooperación internacional refuerza el control del banano en El Oro

La respuesta internacional se activó tras la alerta sanitaria emitida por Ecuador. La FAO y la cooperación alemana GIZ lideran acciones conjuntas para reforzar la bioseguridad en áreas sensibles.

Desde la primera sospecha registrada el 3 de septiembre, ambas entidades entregaron más de 300 kits de bioseguridad y equipos especializados.
Estos insumos fortalecen los controles en campo y reducen el riesgo de diseminación del patógeno.

Vega recordó que Ecuador lidera el mercado mundial del banano, con más del 71% de la producción destinada a exportaciones. “Vamos a proteger esa posición con acciones muy firmes”, prometió el ministro en una entrevista con diario El Universo.

Por su parte, Danny Morales Rubio, director ejecutivo de Agrocalidad, informó que 50 técnicos especializados intervinieron la finca afectada.

