Bancada ADN niega existencia de contrato con HealthBird pese a anuncios del presidente Daniel Noboa

El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, afirmó este miércoles 3 de diciembre que, tras revisar los portales del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y Compras Públicas, no existe ningún contrato firmado ni adjudicación a favor de la empresa estadounidense HealthBird para implementar un sistema de gestión de citas médicas, exámenes, derivaciones e historias clínicas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La declaración contradice directamente los anuncios realizados en tres ocasiones durante 2025 por el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que la contratación estaba en fase final o a punto de firmarse. “Contrato no existe; dato mata relato”, enfatizó Castro, quien agregó que “no se ha entregado un solo dólar” a la compañía. Según el legislador por Azuay, lo que pudo haber ocurrido fue “un anuncio o algún análisis interno de proveedores” que nunca se concretó en documentos oficiales.

Anuncios presidenciales que generaron la polémica

El 12 de septiembre de 2025, al declarar la emergencia en compra de medicamentos, Noboa afirmó que el sistema HealthBird “está en la fase final, va a estar primero en el IESS y luego en el Ministerio de Salud, con inteligencia artificial administra los recursos de salud”.

El 12 de noviembre fue más contundente: “Estamos hoy mismo firmando, el Directorio del IESS, la adjudicación de HealthBird”, dijo el mandatario en referencia al entonces director Édgar Lama, quien habría votado dos veces a favor del proceso.

Proforma de USD 37,7 millones y contratos reservados

Aunque no aparece contrato firmado, en el portal del Sercop consta una proforma en la que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) proyecta percibir USD 7,5 millones (20 % del total) como ganancia por actuar como intermediaria entre el IESS y HealthBird. El costo total del sistema alcanzaría los USD 37,7 millones, monto que sería asumido íntegramente por el IESS.

Durante 2025, CNT clasificó como reservados varios convenios firmados con HealthBird, Palantir y Google. Razón por la cual ha denegado solicitudes de acceso a información pública presentadas por medios como PRIMICIAS.

HealthBird es una empresa constituida en 2021 en Estados Unidos. Autoridades del IESS la presentaron inicialmente como “socia de Google”, información que resultó falsa. La compañía solo ganó un concurso de startups organizado por Google en 2023. No cuenta con experiencia comprobada en desarrollo ni implementación de sistemas de gestión hospitalaria a gran escala.

Contraloría, oposición y sociedad civil activan fiscalización

El 19 de noviembre, la asambleísta Viviana Veloz (Revolución Ciudadana) solicitó a la Contraloría un examen especial. El 28 de noviembre, la subcontralora encargada ordenó una verificación preliminar que podría derivar en auditoría completa.

Por su parte, Cristiana Jácome (RC) requirió al director general del IESS, Francisco Abad, y al Sercop toda la documentación del proceso. Entre estas actas, informes técnicos y jurídicos, código de contratación, estudio de mercado, presupuesto referencial, experiencia de HealthBird y visitas in situ a sus instalaciones. También pidió información al superintendente de Protección de Datos, Fabrizio Peralta, sobre eventuales verificaciones de capacidad operativa.

La Comisión Nacional Anticorrupción, mediante carta del coordinador Germán Rodas a la vicepresidenta María José Pinto, expresó preocupación por la “incierta transparencia” del proceso. Sin embargo, advirtió que, aunque aún no hay contrato, “se están dando todos los pasos” para concretarlo, tal como lo anunció el presidente Noboa.

Oficialismo descarta irregularidades y habla de “mafia” en el sector salud

Adrián Castro insistió en que “no entiendo por dónde va la narrativa, salvo que del otro lado se busque impedir que se tenga un mejor sistema de gestión y se evite romper con este sistema mafioso que ha manejado el país durante muchos años”. El legislador oficialista concluyó que las críticas provienen de sectores de oposición interesados en mantener el statu quo.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Presidencia de la República ni el IESS han emitido un pronunciamiento oficial que aclare la contradicción entre los anuncios del jefe de Estado y la inexistencia de contrato señalada por la bancada ADN.