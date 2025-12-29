Bandeja de mariscos, una opción fresca y elegante para la cena de Año Nuevo

La bandeja de mariscos se ha consolidado como una de las alternativas más elegidas para la cena de Año Nuevo, gracias a su versatilidad, frescura y presentación vistosa. Este plato, ideal para compartir, permite combinar distintos mariscos cocidos y salsas frías, sin requerir largas horas de preparación en la cocina.

Una de sus principales ventajas es que puede prepararse con antelación, lo que facilita la organización de la velada. Además, se adapta a distintos presupuestos y gustos, ya que admite variaciones según la disponibilidad de productos locales.

Ingredientes básicos

Para una bandeja destinada a 6 a 8 personas, se recomienda incluir una selección equilibrada de mariscos:

Camarón grande , pelado o con cola

, pelado o con cola Pulpo , previamente cocido y cortado en rodajas

, previamente cocido y cortado en rodajas Calamar , en anillos

, en anillos Mejillones y almejas , cocidos y con concha

, cocidos y con concha Limón en rodajas y hojas de lechuga para la base

Como acompañamiento, suelen añadirse salsas frías como tártara, rosada, vinagreta de limón o alguna opción picante, que realzan el sabor sin opacar la frescura del marisco.

Preparación recomendada

La clave para una bandeja perfecta está en cocer cada marisco por separado, respetando sus tiempos para evitar que queden duros. Los camarones y calamares requieren apenas 1 a 3 minutos en agua hirviendo con sal, mientras que el pulpo necesita una cocción más prolongada hasta quedar tierno.

Una vez cocidos, se recomienda enfriarlos rápidamente en agua con hielo para cortar la cocción y conservar la textura. Posteriormente, se escurren bien y se reservan en refrigeración hasta el momento del montaje.

Presentación y servicio

Para el armado, se coloca una base de lechuga fresca y se distribuyen los mariscos de forma ordenada y colorida. Las rodajas de limón y el perejil aportan un toque decorativo. Las salsas pueden servirse en pequeños recipientes al centro o a los lados de la bandeja.

Servida bien fría, la bandeja de mariscos se convierte en una opción ligera y sofisticada para recibir el nuevo año, ideal para quienes buscan sabores frescos, una presentación elegante y más tiempo para compartir con familiares y amigos.