Barcelona ha perdido 30 puntos en el Monumental en lo que va de la temporada en LigaPro

A falta de dos fechas para que finalice la LigaPro 2025, Barcelona corre el riesgo de perder la segunda posición, clave para acceder directamente a la Copa Libertadores 2026. Los amarillos en el estadio Monumental han logrado 27 unidades de 57 posibles.

En el último encuentro, Barcelona SC empató 1-1 ante la Universidad Católica, por la Fecha 8 del primer hexagonal final de la LigaPro Serie A 2025, resultado que deja a los toreros con 64 puntos, uno menos que Liga de Quito que está en segundo lugar.

El partido, disputado ante un marco reducido de espectadores, reflejó la irregularidad del equipo amarillo en su reducto, donde ha sumado solo el 47,3% de los puntos posibles.

Campaña de Barcelona en el Monumental

En la temporada, Barcelona ha jugado 19 partidos en el Estadio Monumental, registrando 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas, para un total de 27 puntos de 57 posibles. En ese lapso, anotó 22 goles y concedió 24. De visitante, el rendimiento mejoró con 11 triunfos, 4 empates y 6 derrotas, sumando 37 unidades de 57, con 32 goles a favor y 21 en contra.

A lo largo de las 38 fechas de la LigaPro 2025, Barcelona acumuló 18 victorias, 10 empates y 10 derrotas, totalizando 64 puntos de 114 posibles. El equipo marcó 54 goles y recibió 45. Esta campaña ha sido marcada por la pérdida de 30 puntos en situaciones clave, sumando 7 triunfos, 6 empates y 6 derrotas en momentos decisivos que han impedido un mejor posicionamiento.

Rivales que complicaron a Barcelona

Liga de Quito, Universidad Católica e Independiente del Valle han sido los equipos que más puntos le han quitado a Barcelona. Los albos se llevaron 10 de 12 puntos posibles, anotando 9 goles y recibiendo solo 3. Universidad Católica sumó 6 puntos, con 1 victoria y 3 empates. Independiente del Valle, actual campeón de la LigaPro, obtuvo 7 de 9 puntos, con 8 goles a favor y 1 en contra. Aún resta el duelo de la última fecha del hexagonal ante los rayados.

Barcelona, dirigido por Ismael Rescalvo, ha registrado 9 victorias, 8 empates y 5 derrotas en el torneo local bajo su mando. El español asumió el equipo en medio de una temporada irregular, enfocándose en mejorar la contundencia ofensiva, un aspecto que falló en el primer tiempo del duelo ante Católica, donde generaron oportunidades pero no concretaron.

En la Copa Libertadores 2025, Barcelona quedó eliminado en la fase de grupos con 4 unidades: 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas, anotando 4 goles y recibiendo 7. Posteriormente, en la Copa Ecuador, fue eliminado al perder 2-0 ante Cuenca Juniors en cuartos de final.

Declaraciones post-partido

Tras el empate, Felipe Caicedo, de 37 años, reiteró su posible retiro del fútbol profesional debido a molestias musculares recurrentes desde su regreso al club. “Estoy viviendo el día a día. No tengo ningún problema en sentarme a hablar con la directiva si me llaman. Si no, igualmente mi corazón es amarillo y siempre será de Barcelona. Mi deseo es ser campeón con BSC. Si no es como jugador, será como dirigente, supongo. En el futuro volveré, es mi equipo y siempre voy a estar dispuesto a ayudar”, declaró el exdelantero de la Selección Ecuatoriana.

El contrato de Caicedo vence a fin de año, y no hay avances sobre su renovación amid atrasos salariales en el club. El atacante también comentó sobre el bajo rendimiento de Janner Corozo: “Sus movimientos corporales dentro de la cancha son de pesimista. Yo le digo que tiene que ser optimista y positivo. Los jugadores fallamos, somos personas”.

Análisis de Rescalvo y el hexagonal

Ismael Rescalvo, en rueda de prensa, evaluó el encuentro: “Dentro del análisis del partido, hubo un PT donde jugamos bien, jugamos mejor que el rival y merecimos marcar goles. Una tónica de los pasados partidos, que nos faltó convertir. Después el rival jugó mejor que nosotros y el resultado fue justo. Un tiempo para cada equipo. Sí nos faltó la contundencia en el área. Facilitamos el gol y nos costó volver a empezar”.

Sobre el rival, destacó: “El rival viene de un proceso de tiempo, con un equipo bien construido. Sin crearnos tantas situaciones jugaron en nuestro campo y lo hicieron bien”. Respecto a la lucha por el segundo puesto: “Lamentamos esa posibilidad de pasar a Liga y ponernos segundos, pero hay que seguir y quedan dos semanas para poder alcanzar ese segundo puesto. Es difícil pero intentaremos hasta el final”.

Rescalvo comparó el gol encajado con uno previo ante Liga de Quito: “Fueron goles diferentes con el de LDU. Esa vez un acierto del rival de una volea de lejana distancia. Un acierto del rival. El de hoy faltó más comunicación para poder solventar esas jugadas, eso le permitió tener incertidumbre y que terminara en gol. Estábamos muy bien en el partido, habíamos tenido opciones claras y lamentablemente llegó el empate. Son goles que merman, sientes que eras superior al rival pero no alcanzas a plasmar la ventaja. Error conceptual, no tanto de lo defensivo, sino de la comunicación”.

Calendario final y aspiraciones

Barcelona necesita una victoria imperiosa en su próximo partido ante Orense el fin de semana del 14 de diciembre en Guayaquil, para mantener vivas sus opciones. Cerrará la temporada como visitante de Independiente del Valle, ya coronado campeón de la LigaPro 2025 tras empatar 1-1 ante Libertad FC el 6 de diciembre.

El primer hexagonal final otorga el segundo y tercer cupo a la Copa Libertadores 2026, con el segundo lugar asegurando la fase de grupos directa. Actualmente, Barcelona está a un punto de Liga de Quito, pero con duelos directos pendientes. La LigaPro 2025, con 16 equipos, se disputó en una fase regular de 30 jornadas seguida de hexagonales, donde el primero da el título y cupos continentales.

El empate complica, pero no cierra las puertas. Con 64 puntos, los toreros dependen de sí mismos en las dos fechas restantes para escalar y evitar el repechaje sudamericano.