Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El FC Barcelona derrotó 2-1 al Eintracht Frankfurt en el partido de la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, disputado este martes 9 de diciembre de 2025 en el Spotify Camp Nou de Barcelona, España. Esta victoria permite al equipo de Hansi Flick sumar tres puntos clave tras remontar un marcador adverso al descanso y jugar su primer encuentro europeo en el estadio en más de dos años.

Primer tiempo

Barcelona inició el encuentro con dominio en ataque, generando amenazas constantes a la portería de Michael Zetterer. En los primeros minutos, Jules Koundé realizó dos internadas por el flanco derecho. En el minuto 10, Robert Lewandowski remató un centro de Koundé, pero el gol fue anulado por fuera de juego previo de Raphinha, según revisión del VAR. El Barcelona registró 80% de posesión en el primer tiempo, con 19 tiros totales en el partido.

En defensa, el equipo local forzó tres fueras de juego al Eintracht en los compases iniciales. Gerard Martín probó suerte en el minuto 14 con un chut exterior que detuvo Zetterer. Sin embargo, el Eintracht abrió el marcador en el minuto 21: Ansgar Knauff aprovechó un contragolpe para superar al portero Joan García con la pierna izquierda (0-1). El visitante acumuló 8 fueras de juego en total.

Oportunidades de empate llegaron para el Barcelona: Fermín López en el minuto 26 y Raphinha en el 36, pero ambos intentos fueron bloqueados por la defensa alemana, dirigida por Dino Toppmöller. Al descanso, el marcador se mantuvo 0-1, con el Barcelona controlando 75.5% de posesión y 5 corners.

Remontada relámpago en la segunda mitad

La reanudación comenzó con un cambio en el Barcelona: Marcus Rashford entró por Fermín López en el minuto 45. En la primera acción del complemento, una combinación entre Pedri, Rashford y Raphinha terminó con un remate alto del brasileño. Inmediatamente después, en el minuto 50, Koundé empató 1-1 con un cabezazo al segundo palo, asistido por Rashford.

Tres minutos más tarde, en el 53′, Koundé volvió a anotar de cabeza, esta vez asistido por Lamine Yamal, para el 2-1. El francés acumuló 2 goles y 2 tiros a puerta en 90 minutos. El Eintracht, con 24.5% de posesión, no generó respuestas efectivas, limitándose a 6 tiros totales.

El Barcelona mantuvo la presión, con Lewandowski registrando 2 tiros antes de su salida. El Eintracht forzó 36 despejes, pero no concretó contragolpes.

Cambios y control final

Hansi Flick realizó dos sustituciones en el minuto 65: Ferran Torres por Lewandowski y Frenkie de Jong por Raphinha. Torres intentó portería en dos ocasiones en sus primeros toques. El Eintracht respondió con cambios: Elye Wahi y Mahmoud Dahoud en el 67 por Knauff y Hugo Larsson; Can Uzun y Jean Mattéo Bahoya en el 76 por Mario Götze y Fares Chaïbi.

El ritmo disminuyó conforme avanzaron los minutos, con el Barcelona controlando el balón (834 pases, 750 completados) y el Eintracht buscando transiciones rápidas (18 tackles). Joan García realizó 3 paradas, asegurando la portería. En el 88, Flick completó sus cambios: Andreas Christensen por Alejandro Balde y Roony Bardghji por Yamal. El Eintracht sacó a Ritsu Doan por Jessic Ngankam.

Champions League y regreso al Camp Nou

Este triunfo marca el regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou para un partido europeo tras más de dos años, con remodelaciones en curso desde 2023. El equipo de Flick suma ahora 10 puntos en la fase de liga, fortaleciendo su posición para octavos. El Eintracht, con 4 puntos, complica su avance.

La UEFA Champions League 2025-2026 mantiene su formato expandido a 36 equipos, con cada club disputando 8 partidos. Koundé, con su doblete, se une a las estadísticas clave: 2 asistencias de Yamal y Rashford. El próximo reto del Barcelona es el duelo liguero ante Osasuna este sábado 13 de diciembre de 2025 a las 12h30 en el Camp Nou.