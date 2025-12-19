COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Barcelona SC anuncia que el dorsal 2 no será usado durante la temporada 2026 en homenaje a Mario Pineida

Barcelona SC retirará el dorsal 2 y rendirá tributo a Mario Pineida en la Noche Amarilla tras su trágico fallecimiento.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Mario Pineida deja una trayectoria histórica en Barcelona SC.
Mario Pineida deja una trayectoria histórica en Barcelona SC.
Mario Pineida deja una trayectoria histórica en Barcelona SC.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La trágica muerte del futbolista ecuatoriano Mario Pineida causó conmoción en el país y a la interna del club donde realizó la mayor parte de su carrera, Barcelona SC.

Desde que se dio su deceso, el cuadro ‘torero’ ha expresado sus condolencias a la familia del jugador, así como su pesar por su partida. Incluso, en un primer momento se ofreció que su velatorio se diera en el estadio Monumental. Sin embargo, su círculo íntimo optó por un evento fúnebre más privado.

Un homenaje para Mario Pineida

La mañana de este viernes, 19 de diciembre de 2025, Barcelona SC anunció que el dorsal que usaba Mario Pineida, el número 2, será retirado durante toda la temporada 2026. Esto, como un reconocimiento y muestra de respeto hacia su memoria.

“Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente“, detalló el club en sus redes sociales.

El equipo ecuatoriano también informó que se realizará un homenaje público a Mario Pineida durante la Noche Amarilla, que es su mediático evento de presentación anual. “El club informa que en la Noche Amarilla 2026, se realizará un acto de homenaje y memoria, como un tributo especial ante nuestros socios e hinchada”, se informó.

Su crimen está en investigación

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, de 33 años, fue víctima de un ataque armado el pasado 17 de diciembre de 2025.

El suceso ocurrió en el sector de Samanes 4, en el norte de Guayaquil. Allí, sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra el jugador mientras se encontraba en un local comercial. En el atentado también falleció una acompañante y resultó herida otra persona.

La Policía Nacional y la Fiscalía mantienen una investigación abierta bajo la tesis de un ataque dirigido. Hasta el momento, las autoridades han reportado la detención de un sospechoso y el rastreo de los vehículos utilizados en el crimen.

El legado de Mario Pineida en Barcelona SC

Mario Pineida, conocido popularmente como el “Pitbull”, forjó un legado significativo en Barcelona Sporting Club desde su llegada en 2016.

Durante su trayectoria con el ‘Ídolo del Astillero’, el lateral se consolidó como una pieza inamovible. Esto, gracias a su polivalencia para jugar por ambas bandas y su temperamento en el campo.

Fue fundamental en la consecución de los títulos nacionales de 2016 y 2020. Además, fue protagonista en las históricas campañas internacionales donde el club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021. Con más de 150 partidos disputados, Pineida será recordado en la institución como uno de los defensas más aguerridos de la última década.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO