Barcelona SC anuncia que el dorsal 2 no será usado durante la temporada 2026 en homenaje a Mario Pineida

La trágica muerte del futbolista ecuatoriano Mario Pineida causó conmoción en el país y a la interna del club donde realizó la mayor parte de su carrera, Barcelona SC.

Desde que se dio su deceso, el cuadro ‘torero’ ha expresado sus condolencias a la familia del jugador, así como su pesar por su partida. Incluso, en un primer momento se ofreció que su velatorio se diera en el estadio Monumental. Sin embargo, su círculo íntimo optó por un evento fúnebre más privado.

Un homenaje para Mario Pineida

La mañana de este viernes, 19 de diciembre de 2025, Barcelona SC anunció que el dorsal que usaba Mario Pineida, el número 2, será retirado durante toda la temporada 2026. Esto, como un reconocimiento y muestra de respeto hacia su memoria.

“Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente“, detalló el club en sus redes sociales.

El equipo ecuatoriano también informó que se realizará un homenaje público a Mario Pineida durante la Noche Amarilla, que es su mediático evento de presentación anual. “El club informa que en la Noche Amarilla 2026, se realizará un acto de homenaje y memoria, como un tributo especial ante nuestros socios e hinchada”, se informó.

Su crimen está en investigación

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, de 33 años, fue víctima de un ataque armado el pasado 17 de diciembre de 2025.

El suceso ocurrió en el sector de Samanes 4, en el norte de Guayaquil. Allí, sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra el jugador mientras se encontraba en un local comercial. En el atentado también falleció una acompañante y resultó herida otra persona.

La Policía Nacional y la Fiscalía mantienen una investigación abierta bajo la tesis de un ataque dirigido. Hasta el momento, las autoridades han reportado la detención de un sospechoso y el rastreo de los vehículos utilizados en el crimen.

El legado de Mario Pineida en Barcelona SC

Mario Pineida, conocido popularmente como el “Pitbull”, forjó un legado significativo en Barcelona Sporting Club desde su llegada en 2016.

Durante su trayectoria con el ‘Ídolo del Astillero’, el lateral se consolidó como una pieza inamovible. Esto, gracias a su polivalencia para jugar por ambas bandas y su temperamento en el campo.

Fue fundamental en la consecución de los títulos nacionales de 2016 y 2020. Además, fue protagonista en las históricas campañas internacionales donde el club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021. Con más de 150 partidos disputados, Pineida será recordado en la institución como uno de los defensas más aguerridos de la última década.