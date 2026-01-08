Noche Amarilla de Barcelona SC se extenderá nuevamente a Quito y será el martes 13 de febrero

Barcelona SC anunció que realizará una Noche Amarilla en Quito el viernes 13 de febrero de 2026, en el estadio Olímpico Atahualpa. El evento incluirá artistas invitados, sorpresas y la presentación de la plantilla. El objetivo es acercar al club a su afición en la capital ecuatoriana. El ‘Ídolo del Astillero’ publicó en su cuenta oficial de X: “Quito nuevamente será amarillo. Este 13 de febrero, artistas, sorpresas y la pasión del Ídolo nos esperan”.

Esta será la tercera ocasión consecutiva que Barcelona SC lleva su tradicional fiesta de presentación a Quito, tras las ediciones de 2024 y 2025 en el mismo escenario. Barcelona SC inició su pretemporada 2026 con exámenes médicos para los jugadores en Guayaquil. El equipo se trasladará a Quito para continuar la preparación en altura, en instalaciones como el Complejo Zakua Gardens o similares, antes de retornar a la costa.

La primera Noche Amarilla será en Guayaquil

La Noche Amarilla principal en Guayaquil está programada para el sábado 31 de enero en el Estadio Banco Pichincha. Luego de eso se jugará el amistoso internacional ante Inter Miami de Lionel Messi el sábado 7 de febrero, denominado “El partido de la historia”. En las ediciones previas de Noche Amarilla, en Quito, Barcelona SC enfrentó a Deportivo Quito como rival amistoso. En 2024 cayó 2-1 y en 2025 perdió 3-2.

Para la Noche Amarilla 2026 en la capital, aún no se ha anunciado el equipo contrario. Tras estos eventos preparatorios, el cuadro amarillo debutará oficialmente en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El partido de ida ante Argentinos Juniors de Argentina se disputará el miércoles 18 de febrero en Guayaquil. La vuelta será el 25 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

Fortalecer presencia en varias regiones del país

El fin de semana del 20-21 de febrero marcará el inicio de la LigaPro Serie A 2026. La decisión de descentralizar la Noche Amarilla responde a la estrategia implementada desde el centenario del club en 2025. Ese año se realizó una gira nacional. Barcelona SC busca fortalecer su presencia en diferentes regiones del país y generar mayor expectativa entre su hinchada de cara a una temporada con compromisos internacionales y locales.

El club guayaquileño, uno de los más populares de Ecuador, continúa armando su plantel y calendario para competir en la LigaPro y la Copa Libertadores. La afición espera que estos eventos sirvan como impulso para superar el rendimiento del año anterior.