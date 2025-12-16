Barcelona SC jugará la LigaPro 2026 “bajo protesta” por el nuevo formato y la caída de ingresos que afirman existirá

Barcelona Sporting Club tomó una postura frontal tras la aprobación del formato de competencia para la LigaPro 2026. El club amarillo anunció que disputará el torneo “bajo protesta”, luego de manifestar su desacuerdo con el sistema avalado en el Consejo de Presidentes.

La decisión se adoptó pese a que el nuevo esquema quedó aprobado por mayoría. En Guayaquil, sin embargo, el consenso no llegó pues el Ídolo considera que el formato incrementa costos sin ofrecer una compensación económica acorde.

El campeonato mantendrá una fase inicial de 30 fechas, todos contra todos. Luego, se dividirá en tres instancias: hexagonal por el título, cuadrangular por un cupo a la Copa Sudamericana y hexagonal por el descenso. Barcelona cuestiona el impacto financiero de ese diseño. Desde su óptica, la cantidad de partidos eleva de forma directa los gastos operativos, mientras los ingresos, especialmente por televisión, continúan en descenso.

Barcelona inconforme por ingresos

El club detalló que disputar hasta 40 encuentros por temporada implica un aumento considerable en rubros clave. Viajes, concentraciones y logística representan un sobrecosto cercano a los 250.000 dólares anuales. A ello se suman los gastos derivados de la programación del torneo, detallan. La planificación y producción elevan la factura en alrededor de 200.000 dólares por temporada, según los cálculos de Barcelona.

El malestar se profundiza al contrastar esos números con los ingresos actuales. La escuadra guayaquileña recordó que en 2023 recibió 3,6 millones de dólares por derechos de televisión y que para 2025, esa cifra cayó a 1,2 millones. Esa reducción, sostienen en el club, rompe cualquier equilibrio financiero. Más partidos, menos ingresos y mayores obligaciones forman una ecuación que consideran insostenible para el fútbol ecuatoriano.

También existe preocupación por el arbitraje. El incremento de fechas eleva el monto que los clubes deben cubrir de manera inmediata, pese a que ese dinero se devuelve en plazos extensos por parte de LigaPro.

Hablan de afectación grupal

Además, Barcelona advierte que el modelo no solo afecta a su economía. A su juicio, el sistema reduce el interés del público y debilita el valor del espectáculo, en un contexto ya golpeado por la crisis del sector. Por ello, el club anunció que revisará a detalle el monto que recibe por derechos audiovisuales. La dirigencia sostiene que esos ingresos deben corresponder al peso institucional, su masa societaria y su hinchada.

La postura de los ‘toreros’ marca un quiebre político dentro del campeonato. Aunque competirá, deja constancia formal de su desacuerdo con la estructura aprobada. Mientras que la LigaPro definió el calendario para 2026 con la fase regular que arrancará el 20 de febrero y que se extenderá hasta completar las 30 jornadas iniciales.

El torneo de LigaPro tendrá una pausa por el Mundial 2026 y la participación de la Selección de Ecuador. La interrupción coincidirá únicamente con la fase de grupos y durará cerca de 45 días, entre mayo y julio. Miguel Ángel Loor confirmó que la competencia se reanudará sin importar el desempeño de la selección ecuatoriana. El calendario no se ajustará más allá de lo previsto.