Barcelona SC no entrena ante deuda de sueldos; evalúan no jugar última fecha de LigaPro

El plantel principal de Barcelona Sporting Club decidió no realizar el entrenamiento programado este miércoles 17 de diciembre de 2025 en Guayaquil, debido a atrasos salariales de cuatro meses. Esta es una medida de presión hacia la directiva que incumplió un compromiso de pago establecido para el 15 de diciembre.

Los jugadores emitieron un comunicado oficial dirigido a la directiva y a la opinión pública, expresando preocupación por la situación que afecta no solo al equipo profesional, sino también al cuerpo técnico y personal administrativo.

En el documento, detallan que se adeudan sueldos, primas y obligaciones, incluyendo el 50% del salario correspondiente a diciembre de 2024.

Detalles del comunicado del plantel

Los futbolistas indicaron que han recibido múltiples fechas de pago incumplidas, lo que ha generado malestar emocional y familiar. A pesar de los atrasos, destacaron que continuaron compitiendo con compromiso hacia la institución y la hinchada.

Jugadores de @BarcelonaSC decidieron no entrenar por falta de pago. pic.twitter.com/6Rm2TFrjzi — Christian Carrasco (@ccarrasco750) December 17, 2025

El plantel informó que no se presentará a entrenamientos hasta que se regularicen los pagos pendientes. Además, evalúan la posibilidad de no disputar el encuentro programado, reconociendo su importancia deportiva.

Esta medida se adopta ante lo que consideran un incumplimiento que supera límites razonables y rompe la confianza necesaria para el trabajo profesional.

Partido decisivo con Independiente del Valle

El inconveniente surge en la recta final de la LigaPro 2025, con Barcelona SC programado para enfrentar a Independiente del Valle el domingo 21 de diciembre en el estadio Banco Guayaquil.

El compromiso corresponde a la última fecha del hexagonal final del torneo ecuatoriano. Una victoria aseguraría al equipo torero el segundo lugar en la tabla y un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle llega como campeón anticipado del campeonato. La situación económica afecta la preparación del equipo en un momento clave para definir clasificaciones internacionales.

Expectativas desde la directiva

Desde el entorno dirigencial de Barcelona SC existe la intención de resolver la situación durante este miércoles 17 de diciembre. El objetivo es normalizar las actividades del plantel principal lo antes posible.

La directiva había comprometido la cancelación de dos meses de salario para el pasado lunes, acuerdo que no se materializó. Esta paralización se presenta en medio de desafíos financieros recurrentes en el fútbol ecuatoriano, impactando la estabilidad de varios clubes.

El comunicado resalta que varios jugadores podrían declararse libres por reglamento ante el incumplimiento contractual, aunque optaron por continuar compitiendo.