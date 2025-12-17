COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Barcelona SC no entrena ante deuda de sueldos; evalúan no jugar última fecha de LigaPro

El plantel de Barcelona Sporting Club suspendió entrenamientos y emitió un comunicado por atrasos de cuatro meses en sueldos, evaluando no presentarse al decisivo partido ante Independiente del Valle.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Barcelona SC no entrena ante deuda de sueldos; evalúan no jugar última fecha de LigaPro
Plantilla de Barcelona decide no entrenar por falta de pagos en sus sueldos.
Barcelona SC no entrena ante deuda de sueldos; evalúan no jugar última fecha de LigaPro
Plantilla de Barcelona decide no entrenar por falta de pagos en sus sueldos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El plantel principal de Barcelona Sporting Club decidió no realizar el entrenamiento programado este miércoles 17 de diciembre de 2025 en Guayaquil, debido a atrasos salariales de cuatro meses. Esta es una medida de presión hacia la directiva que incumplió un compromiso de pago establecido para el 15 de diciembre.

Los jugadores emitieron un comunicado oficial dirigido a la directiva y a la opinión pública, expresando preocupación por la situación que afecta no solo al equipo profesional, sino también al cuerpo técnico y personal administrativo.

En el documento, detallan que se adeudan sueldos, primas y obligaciones, incluyendo el 50% del salario correspondiente a diciembre de 2024.

Detalles del comunicado del plantel

Los futbolistas indicaron que han recibido múltiples fechas de pago incumplidas, lo que ha generado malestar emocional y familiar. A pesar de los atrasos, destacaron que continuaron compitiendo con compromiso hacia la institución y la hinchada.

El plantel informó que no se presentará a entrenamientos hasta que se regularicen los pagos pendientes. Además, evalúan la posibilidad de no disputar el encuentro programado, reconociendo su importancia deportiva.

Esta medida se adopta ante lo que consideran un incumplimiento que supera límites razonables y rompe la confianza necesaria para el trabajo profesional.

Partido decisivo con Independiente del Valle

El inconveniente surge en la recta final de la LigaPro 2025, con Barcelona SC programado para enfrentar a Independiente del Valle el domingo 21 de diciembre en el estadio Banco Guayaquil.

El compromiso corresponde a la última fecha del hexagonal final del torneo ecuatoriano. Una victoria aseguraría al equipo torero el segundo lugar en la tabla y un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle llega como campeón anticipado del campeonato. La situación económica afecta la preparación del equipo en un momento clave para definir clasificaciones internacionales.

Expectativas desde la directiva

Desde el entorno dirigencial de Barcelona SC existe la intención de resolver la situación durante este miércoles 17 de diciembre. El objetivo es normalizar las actividades del plantel principal lo antes posible.

La directiva había comprometido la cancelación de dos meses de salario para el pasado lunes, acuerdo que no se materializó. Esta paralización se presenta en medio de desafíos financieros recurrentes en el fútbol ecuatoriano, impactando la estabilidad de varios clubes.

El comunicado resalta que varios jugadores podrían declararse libres por reglamento ante el incumplimiento contractual, aunque optaron por continuar compitiendo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO