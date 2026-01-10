COMUNIDAD POR USD 1
Barcelona SC pierde a su goleador: Se confirmó la transferencia de Octavio Rivero a Universidad de Chile

Barcelona SC formalizó este viernes el traspaso definitivo del delantero uruguayo Octavio Rivero a Universidad de Chile, cerrando su etapa en el club tras tensiones directivas.
Redacción ED.

Redacción ED.

La noche del viernes, la directiva de Barcelona SC anunció la venta definitiva del atacante uruguayo Octavio Rivero a la Universidad de Chile.

La decisión se tomó tras un acuerdo que incluye la transferencia total de sus derechos federativos y económicos, motivada principalmente por el deterioro de la relación entre el jugador y la cúpula dirigencial del club ecuatoriano, encabezada por Antonio Alvarez.

La salida de Octavio Rivero

A través de sus canales oficiales de comunicación, el conjunto ‘torero’ confirmó la salida del artillero charrúa, quien destacó como su goleador en la temporada 2025.

La institución guayaquileña detalló que la operación con el equipo chileno, conocido como el ‘Romántico Viajero’, se concretó bajo la modalidad de cesión de derechos económicos, poniendo fin al vínculo contractual que unía al futbolista con el ‘Ídolo del Astillero’.

Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

“Como club, agradecemos a Octavio Rivero por su compromiso, profesionalismo y entrega durante el tiempo en que defendió la camiseta amarilla”, detalló Barcelona.

Crisis interna impulsa su adiós

La salida de Rivero se produce en un contexto de crisis interna dentro de la plantilla de Barcelona SC. El jugador uruguayo ya había manifestado públicamente la complejidad de mantener su compromiso con la institución tras los recientes roces con la presidencia de Antonio Alvarez. Esta situación se agudizó luego de que el plantel profesional realizara reclamos formales por un retraso de cuatro meses en el pago de salarios.

Ante las exigencias económicas de los futbolistas, el presidente Alvarez publicó un escrito en el que cuestionó la disciplina del grupo, señalando la presencia de “líderes negativos” y acusando a ciertos integrantes de falta de profesionalismo fuera de las canchas. Según las declaraciones del directivo, este comportamiento fue el factor determinante de los bajos resultados deportivos obtenidos durante el año del centenario del club.

Ausencia en pretemporada y llegada a Chile

Debido a estas discrepancias, Octavio Rivero no se presentó al inicio de la pretemporada que el cuadro amarillo desarrolla actualmente con miras a las tres competencias oficiales de este año: LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador 2026.

Su ausencia confirmó la inminente ruptura del contrato, acelerando las negociaciones con el mercado extranjero.

El delantero tiene previsto arribar a suelo chileno este sábado 10 de enero. Según los términos del acuerdo, el futbolista deberá someterse de inmediato a los chequeos médicos de rigor en las instalaciones del club universitario. Una vez superadas las pruebas físicas, será presentado formalmente como el nuevo refuerzo ofensivo para el torneo nacional de Chile y competiciones internacionales.

Con esta baja, Barcelona SC pierde a su principal referente de área justo antes del inicio de los torneos oficiales.

La dirigencia técnica ahora deberá buscar un reemplazo en el mercado de fichajes para cubrir la vacante dejada por el uruguayo.  Esto, mientras intenta estabilizar el ambiente interno tras las polémicas declaraciones de su presidente sobre la conducta de la plantilla.

