Barcelona SC pone en juego un posible ventaja por el cupo directo a Libertadores contra Liga de Quito

Barcelona SC deberá ganarle a Liga de Quito este domingo, a las 15h30, para poder seguir con esperanzas de obtener un cupo directo a la Copa Libertadores 2026. Los ‘toreros’ al igual que los ‘albos’ tiene mínimas posibilidades de conseguir el título por lo que se centran en obtener la plaza para el torneo continental.

Aquello le añade un alto interés a ambas escuadras por hacerse con este partido. Sin embargo, la presión es mayor para el equipo dirigido por Ismael Rescalvo, que en el hexagonal final no ha tenido un buen desempeño. Los ‘canarios’ han caído ante la propia Liga (3-0) y contra Independiente del Valle (0-3). Logró dos victorias contra Libertad FC (1-0) y Orense (1-2); sumado a un empate (1-1) ante Universidad Católica cuando lo ganaba hasta los adicionales.

También tienen el peso en la espalda de no poder conseguir el tan anhelado campeonato por su Centenario, por lo que buscan ‘salvar los muebles’ consiguiendo un puesto sin escala en la Libertadores.

Barcelona SC y el ‘cuco’ Liga

La estadística para Liga de Quito es favorable ante Barcelona SC, al menos este año. Los tres partidos previos entre ambos han resultado con victoria capitalina, tanto en casa como de visita. El primer compromiso del año en la Fase regular se registró el 18 de junio del 2025 con triunfo ‘albo’ por marcador de 3-1. Luego, en la vuelta, el ‘Rey de Copas’ se volvió a imponer con un 0-1 en el estadio Monumental Banco Pichincha, el 24 de julio pasado.

La ‘mala racha’ de los ‘toreros’ se extendió al hexagonal por la final del campeonato de LigaPro. El partido de ida de esta fase lo volvió a ganar Liga por goleada 3-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Ahora, en la vuelta, los ‘canarios’ quieren tomar venganza y doblegarlos, más que por el cupo a Libertadores, por el orgullo de la camiseta. Además de que el tercer puesto da solo el paso a la fase previa lo que no garantiza nada.

De ganar el ‘albo’, Barcelona SC hipoteca un cupo directo al certamen internacional porque su rival tiene un partido menos, ante Independiente del Valle. De sumar incrementaría sus oportunidades de llevárselo y aquello no quieren los guayaquileños. Este partido está marcado por el envión anímico de ambos clubes. Los de Rescalvo ganaron su último compromiso de LigaPro ante Orense, mientras que Los de Tiago Nunes vienen de ganarle a Emelec por Copa Ecuador (1-2).

La plantilla del elenco ‘torero’ viene entrenando desde el martes para preparar este partido. No empezaron el lunes porque los jugadores se paralizaron por la falta de pago de sus sueldos. En la jornada de este jueves hicieron entrenamiento en espacio reducido y por zonas. Para este compromiso no estaría Leonai Souza por una pubalgia y se espera la reaparición de Octavio Rivero.