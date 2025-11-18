Barcelona SC retoma sus entrenamientos tras acuerdo económico con jugadores y se enfoca en Liga de Quito

Barcelona SC volvió a los entrenamientos tras resolver el conflicto salarial que paralizó sus actividades este lunes 17 de noviembre. El plantel retomó la planificación con la mirada puesta en Liga de Quito, rival directo en el primer hexagonal de la LigaPro.

La mañana del lunes estuvo marcada por la tensión. Los jugadores decidieron no entrenar ante la falta de pagos acumulados por tres meses. La medida buscaba presionar a la dirigencia para que cumpliera con sus compromisos económicos.

La situación de Barcelona SC no sorprendió. El club ya había enfrentado un episodio similar el 30 de octubre. La reiteración evidenció la compleja realidad financiera del equipo guayaquileño y encendió nuevas alertas entre los futbolistas. El plantel, pese a no salir a la cancha, trabajó en el gimnasio. Era una forma de mantener la condición física sin desatender la postura de reclamo ante la directiva.

Ya Barcelona acordó con jugadores

Y es que Barcelona tenía un objetivo inmediato. El duelo ante Liga de Quito, programado para este domingo a las 15h30, exige un nivel competitivo alto y un plantel concentrado. Esa obligación deportiva presionó aún más la necesidad de una solución rápida.

El periodista Eduardo Erazo confirmó que la dirigencia canceló las obligaciones pendientes. Así, el entrenamiento de este martes a las 15:30 se desarrolló sin contratiempos, lo que alivió el ambiente interno y permitió retomar la planificación de los ‘toreros’.

La semana pasada el equipo tuvo cuatro días libres. Aunque se anunció como descanso, ese espacio respondió a la urgencia de que el club reuniera los recursos necesarios para cubrir las deudas. Con el pago efectuado, Barcelona evitó integrarse al grupo de instituciones con crisis prolongadas.

La afectación en la agenda es un tema recurrente

Como ocurrió antes del duelo contra Universidad Católica, el equipo amarillo vuelve a llegar con alteraciones en su preparación previa. El partido contra Liga de Quito se presenta como una final anticipada. Barcelona SC necesita ganar para recuperar el segundo lugar del hexagonal y acercarse al objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. La presión es alta y el margen de error, mínimo.

En este contexto, el entrenador Ismael Rescalvo recibió noticias mixtas. Jean Carlos Montaño y Janner Corozo regresaron a la convocatoria tras superar molestias físicas. Ambos jugadores son piezas clave en el sistema del técnico español.

Sin embargo, no todas las novedades fueron positivas en los ‘toreros’. Octavio Rivero y Gastón Campi continúan entrenando de manera diferenciada. El cuerpo médico evalúa su evolución, aunque no los descarta completamente para el domingo.

A esta lista de dudas se suma la ausencia de Xavier Arreaga. El defensor no entró en la última convocatoria de la selección ecuatoriana y recibió permiso para atender asuntos personales fuera del país. Su retorno está previsto para los próximos días. Barcelona SC confía en llegar con lo mejor de su plantilla. El reto es enorme y el partido ante Liga de Quito marcará el rumbo del club en este cierre de temporada.