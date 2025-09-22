Barcelona SC vence 1-0 a Deportivo Cuenca y se consolida en el hexagonal final

Barcelona Sporting Club derrotó este domingo 21 de septiembre a Deportivo Cuenca por 1-0 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en el marco de la fecha 29 de la Liga Ecuabet 2025. El único gol del encuentro fue anotado por el defensor central y capitán Xavier Arreaga, lo que permitió al cuadro guayaquileño mantener su impulso de cara al hexagonal final del torneo.

Barcelona gana de visitante en la altura de Cuenca

Barcelona SC sumó tres puntos clave este domingo tras vencer por la mínima diferencia a Deportivo Cuenca, en un encuentro disputado en la ciudad de Cuenca. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo consiguió el triunfo gracias a un certero cabezazo de Xavier Arreaga en el primer tiempo (20′), que definió un partido reñido.

El gol llegó tras un tiro de esquina cobrado desde la derecha. Arreaga, con buen tiempo de salto, superó a la defensa cuencana y colocó el balón en el ángulo izquierdo del portero. Fue suficiente para sellar la victoria del Ídolo del Astillero, que se afianza en la parte alta de la tabla.

Barcelona ya clasificado, Cuenca cerca del hexagonal

Con este resultado, Barcelona SC queda a solo 10 puntos de Independiente del Valle, que lidera el torneo. Por su parte, Deportivo Cuenca, también con opciones claras de clasificación, ve interrumpida su racha positiva, pero se mantiene en zona de clasificación con 46 puntos. El equipo dirigido por Norberto Araujo buscará sellar su boleto al hexagonal en la jornada restante.

Arreaga, figura del partido

El defensor central Xavier Arreaga fue el protagonista del encuentro no solo por el gol, sino también por su solidez defensiva. Desde su regreso al club tras su paso por la Major League Soccer (MLS), Arreaga ha sido una pieza clave en el esquema defensivo de Barcelona.

Próximos desafíos en la LigaPro

A falta de una jornada para completar la fase regular, la Liga Ecuabet 2025 entra en su recta final. El próximo fin de semana se definirá el cuadro completo de equipos que disputarán el hexagonal por el título. Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito ya tienen asegurado su lugar. El otro virtual asegurado es Universidad Católica. Mientras que Orense y el propio Deportivo Cuenca aún luchan por un cupo junto a Libertad.

Deportivo Cuenca visitará en la última fecha a Universidad Católica, mientras que Barcelona SC recibirá a Aucas en el estadio Monumental. Ambos encuentros serán decisivos para definir las posiciones finales.

Contexto de la temporada

La LigaPro 2025 ha sido una de las más competitivas de los últimos años, con una lucha cerrada por los seis lugares del hexagonal. El formato de campeonato cambió esta temporada para incluir una fase final entre los seis mejores equipos tras 30 fechas de etapa regular.